Про це український лідер повідомив під час спілкування з журналістами 28 травня, пише 24 Канал.

Дивіться також Можлива зустріч з Путіним, накопичення військ ворога та "меморандум": головні заяви Зеленського

Що Зеленський розповів про санкції проти Росії та закінчення війни

На думку президента України, воєнні дії можуть припинитися до червня 2026 року, але Росія буде лише сильніше відчувати наслідки санкцій.

Червень 2026-го – ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Дуже. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у росіян буде. Вже від тих, що прийняті. І вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026-го року, їх економіка буде це відчувати сильно,

– розповів український лідер.

На думку Володимира Зеленського, США чекали на поступки з боку Кремля – тому й не вводили сильні пакети санкцій. Він підкреслив, що такі очікування у Вашингтона від росіян вже зменшилися.

Велика проблема, на думку президента України, з ВПК – з компонентами, які йдуть з Китаю, з Тайваню, зі США і з деяких небагатьох компаній Європи.

Близько трьох десятків ключових підприємств ВПК Росії послідовно мають відповідні контракти з компаніями з цих країн, про які я сказав. В принципі деталі, назви, як з цим боротися тощо. Я розумію, що на рівні лідерів країн, США або Європи ніхто це не підтримує. Як з цим боротися? Дуже якраз просто. Є санкції цих країн,

– розповів президент України.

Також Володимир Зеленський заявив про потенційну тристоронню зустріч з Путіним і Трампом. "Ми можемо зустрічатись в будь-якому форматі, ми постійно це підкреслюємо. Ми готові до технічної зустрічі у Ватикані, Швейцарії або де скажуть, запропонують. А також ми готові й до зустрічі на рівні лідерів", – зазначив президент.