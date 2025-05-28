Об этом украинский лидер сообщил во время общения с журналистами 28 мая, пишет 24 Канал.

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Что Зеленский рассказал о санкциях против России и окончании войны

По мнению президента Украины, военные действия могут прекратиться до июня 2026 года, но Россия будет только сильнее ощущать последствия санкций.

Июнь 2026 – мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое чувство от санкций у россиян будет. Уже от принятых. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026-го года, их экономика будет это чувствовать сильно,

– рассказал украинский лидер.

По мнению Владимира Зеленского, США ждали уступок со стороны Кремля – потому и не вводили сильные пакеты санкций. Он подчеркнул, что подобные ожидания у Вашингтона от россиян уже уменьшились.

Большая проблема, по мнению президента Украины, с ВПК – с компонентами, которые идут из Китая, из Тайваня, из США и некоторых немногих компаний Европы.

Около трех десятков ключевых предприятий ВПК России последовательно имеют соответствующие контракты с компаниями из этих стран, о которых я сказал. В принципе детали, назови, как с этим бороться и так далее. Я понимаю, что на уровне лидеров стран, США или Европы никто это не поддерживает. Как с этим бороться? Очень просто. Есть санкции этих стран,

– рассказал президент Украины.

Также Владимир Зеленский заявил о потенциальной трехсторонней встрече с Путиным и Трампом. "Мы можем встречаться в любом формате, мы постоянно это подчеркиваем. Мы готовы к технической встрече в Ватикане, Швейцарии или где скажут, предложат. А также мы готовы к встрече на уровне лидеров", – отметил президент.