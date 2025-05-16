Нас, вероятно, ждут очень трудные дни, – Туск после телефонного разговора с Трампом

Премьер-министр Польши Дональд Туск после разговора европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Россия не продемонстрировала доброй воли на переговорах в Стамбуле. Он предположил, что впереди следует ожидать "очень тяжелых дней".

Российские требования на переговорах были неприемлемыми. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

Смотрите также Желания расходятся с возможностями, – Коваленко об очередных угрозах россиян

Туск сделал неутешительные прогнозы

Премьер Польши Дональд Туск отметил, что на переговорах Россия требовала отсутствия американской делегации. Он назвал озвученные требования российской стороны неприемлемыми "не только для Украины, но и для всех нас".

Он подчеркнул, что европейские политики будут продолжать работать над миром в Украине.

Мы не скрываем, что позицию России трудно назвать конструктивной. Нас, вероятно, ждут очень тяжелые дни,

– заявил Туск.

Главной задачей сейчас, говорит он, будет сохранение единства Европы и США в этом вопросе.

Напомним, российская делегация в Стамбуле требовала от Украины вывести войска из 4 ее областей как предпосылку к перемирию. Если этого Украина не сделает, то Россия якобы захватит еще Харьковскую и Сумскую области. Звучали также открытые угрозы "воевать годами" и в отношении родных и близких представителей украинской делегации.