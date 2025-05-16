Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

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Россияне в очередной раз прибегают к угрозам

Андрей Коваленко объяснил, что угрожать и "брать на слабо" – это традиционное поведение россиян, которое они впоследствии масштабируют через информационное пространство.

По его словам, россияне так себя вели и в СССР, и в имперской России.

Но преимущественно, когда идут угрозы, то желания расходятся с возможностями. Поэтому успокойтесь и не накручивайтесь,

– добавил руководитель ЦПД.

Напомним, журналист издания The Economist Оливер Кэррол сообщил, что во время переговоров с Украиной глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия готова воевать "сколько нужно".

По данным СМИ, Россия заявила, что согласится на прекращение огня только если Украина выведет войска из четырех оккупированных областей. Москва также угрожала захватить еще две области: Харьковскую и Сумскую.

Впоследствии представитель МИД Георгий Тихий заявил, что во время встречи российская сторона действительно выдвигала неприемлемые требования к Украине. Однако наша сторона была готова к этому, поэтому вела себя соответственно. В то же время Тихий отметил, что не может раскрывать содержание переговоров Украины и России, ведь это некорректно.