Встреча американского лидера Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского могла стать переломным моментом в войне. Однако этого не произошло, передает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Как прошли переговоры в Стамбуле

По данным издания, несмотря на сдержанную реакцию Вашингтона, надежды на установление мира еще не угасли. В то же время там отмечают, что мирные переговоры превратились в дипломатическое разочарование, из-за того, что Зеленский, Путин и Трамп так и не встретились.

Зато украинский президент провел встречу в Анкаре с Эрдоганом, а Путин остался в Москве, где встречался с банкиром и занимался так называемыми "непубличными делами". Впоследствии также стало известно, что он уволил генерала Олега Салюкова, который командовал российскими сухопутными войсками.

Тогда как Трамп, который ранее допускал, что приедет на переговоры в случае приезда Путина, остался на Ближнем Востоке. Вследствие этого никаких содержательных переговоров в четверг, 15 мая, не произошло.

В The Telegraph напоминают, что Россия направила делегацию, которую возглавил экс-министр культуры Владимир Мединский. Там отмечают, что ее участие выглядело чисто символическим, и, по словам Зеленского, было "бутафорским".

Кроме этого, Москва и в дальнейшем требует, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО, разоружилась, приняла статус нейтрального государства и согласилась на "гарантии" с правом вето для России. Однако Киев отвергает эти условия и расценивает их как капитуляцию.

Издание пишет, что это мог бы быть исторический день, одна из важнейших встреч со времен встречи Уинстона Черчилля, Франклина Делана Рузвельта и Иосифа Сталина в Ялте в феврале 1945 года.

Если бы Дональд Трамп, Владимир Путин и Владимир Зеленский собрались вместе за банкетным столом в величественном стамбульском дворце Долмабахче, вполне возможно, что они могли бы изменить судьбу Европы. Вместо этого это был день фарса и путаницы, когда ни один из трех лидеров не появился в Стамбуле, а мировая пресса разыграла затяжную игру "Где Владимир?"

– говорится в материале.

Однако, европейские дипломаты не теряют надежды. Они предполагают, что Трамп начинает терять терпение в отношении Путина из-за того, что диктатор проигнорировал переговоры, которые сам инициировал, и отклонил призыв к 30-дневному перемирию.

В США считают, что такое упрямство может подтолкнуть американского президента к поддержке жестких санкций против России. Заметим, что сенатор Линдси Грэм уже предложил законопроект с 500-процентными тарифами для импортеров российской нефти. По его мнению, это может нанести критический удар по российской экономике.

В то же время пока президент США не демонстрирует решительной реакции. Отвечая журналистам в самолете, он заявил, что не разочарован переговорами.