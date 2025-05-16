Зустріч американського лідера Дональда Трампа, російського диктатора Владіміра Путіна та президента України Володимира Зеленського могла стати переломним моментом у війні. Проте цього не відбулося, передає 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Як минули переговори у Стамбулі

За даними видання, попри стриману реакцію Вашингтона, надії на встановлення миру ще не згасли. Водночас там зазначають, що мирні переговори перетворилися на дипломатичне розчарування, через те, що Зеленський, Путін і Трамп так і не зустрілися.

Натомість український президент провів зустріч в Анкарі з Ердоганом, а Путін залишився в Москві, де зустрічався з банкіром і займався так званими "непублічними справами". Згодом також стало відомо, що він звільнив генерала Олега Салюкова, який командував російськими сухопутними військами.

Тоді як Трамп, який раніше допускав, що приїде на переговори у випадку приїзду Путіна, залишився на Близькому Сході. Внаслідок цього жодних змістовних переговорів у четвер, 15 травня, не відбулося.

У The Telegraph нагадують, що Росія направила делегацію, яку очолив ексміністр культури Володимир Мединський. Там зазначають, що її участь виглядала суто символічною, і, за словами Зеленського, була "бутафорською".

Окрім цього, Москва й надалі вимагає, щоб Україна відмовилася від вступу до НАТО, роззброїлася, прийняла статус нейтральної держави та погодилася на "гарантії" з правом вето для Росії. Проте Київ відкидає ці умови та розцінює їх як капітуляцію.

Видання пише, що це міг би бути історичний день, одна з найважливіших зустрічей з часів зустрічі Вінстона Черчилля, Франкліна Делана Рузвельта та Йосипа Сталіна в Ялті в лютому 1945 року.

Якби Дональд Трамп, Володимир Путін та Володимир Зеленський зібралися разом за банкетним столом у величному стамбульському палаці Долмабахче, цілком можливо, що вони могли б змінити долю Європи. Натомість це був день фарсу та плутанини, коли жоден із трьох лідерів не з'явився в Стамбулі, а світова преса розіграла затяжну гру "Де Володимир?"

– йдеться у матеріалі.

Однак, європейські дипломати не втрачають надії. Вони припускають, що Трамп починає втрачати терпіння щодо Путіна через те, що диктатор проігнорував переговори, які сам ініціював, і відхилив заклик до 30-денного перемир’я.

У США вважають, що така впертість може підштовхнути американського президента до підтримки найжорсткіших санкцій проти Росії. Зауважимо, що сенатор Ліндсі Грем уже запропонував законопроєкт із 500-відсотковими тарифами для імпортерів російської нафти. На його думку, це може завдати критичного удару по російській економіці.

Водночас наразі президент США не демонструє рішучої реакції. Відповідаючи журналістам у літаку, він заявив, що не розчарований переговорами.