Але Путін відмовився їхати до Туреччини, а натомість послав делегацію без повноважень. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

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Зеленський зауважив, що був готовий зустрітися із Путіним у Туреччині і розв'язати всі важливі питання.

Він зауважив, що рівень складу делегації, яка поїхала на переговори, низький, адже серед цих людей немає нікого, хто ухвалює рішення в Росії.

"Але він (Путін – 24 Канал) не погодився ні на що… Очевидно, що російська делегація, яка прибула до Стамбула, дуже низького рівня… Попри це я направив нашу команду на чолі з міністром оборони України до Стамбула – хоча б для того, щоб з'ясувати, чи здатні ті росіяни справді щось вирішити", – сказав президент України.

Глава держави зауважив, що Україна готова зробити всі реалістичні кроки, щоб закінчити війну. Він також звернувся до диктатора Путіна та закликав його надати своїм делегатам "реальні повноваження".

Я закликаю Путіна надати своїй делегації реальні повноваження,

– сказав Зеленський.