28 января, 17:04
У Путина назвали дату следующего раунда переговоров в Абу-Даби
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что мирные переговоры между Украиной, Россией и США продолжатся 1 февраля. Они также состоятся в Абу-Даби.
Об этом сообщили в российском информационном агентстве "ТАСС".
Где состоится следующий раунд переговоров?
По словам пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, мирные переговоры по Украине в Абу-Даби продолжатся 1 февраля.
Также он назвал переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах чувствительными и очень сложными.