28 января, 17:04
1

У Путина назвали дату следующего раунда переговоров в Абу-Даби

Тимур Еремьянц

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что мирные переговоры между Украиной, Россией и США продолжатся 1 февраля. Они также состоятся в Абу-Даби.

Об этом сообщили в российском информационном агентстве "ТАСС".

Где состоится следующий раунд переговоров?

По словам пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, мирные переговоры по Украине в Абу-Даби продолжатся 1 февраля.

Также он назвал переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах чувствительными и очень сложными.

 

 

 

 