Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что мирные переговоры между Украиной, Россией и США продолжатся 1 февраля. Они также состоятся в Абу-Даби.

Об этом сообщили в российском информационном агентстве "ТАСС". Смотрите также Уже без "исторических" лекций: на переговорах с Россией произошла смена, – Сибига Где состоится следующий раунд переговоров? По словам пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, мирные переговоры по Украине в Абу-Даби продолжатся 1 февраля. Также он назвал переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах чувствительными и очень сложными.