Китай выступил против того, что условия мира в Украине могут диктовать только США и Россия

Специальный посланник Китая по европейским делам Лу Шае раскритиковал политику администрации рампа в отношении европейских союзников. Он также подчеркнул, что мирное соглашение по Украине не должно диктоваться только США и Россией.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на SCMP.

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Почему в Китае раскритиковали политику администрации Трампа

По словам Лу Шае, он "потрясен" отношением президента США Дональда Трампа к своим союзникам в Европе.

Когда вы смотрите на то, как администрация Трампа внедряет наглую и властную политику в отношении Европы, относясь к своим союзникам так, честно говоря, с европейской точки зрения, это просто ужасно,

– отметил дипломат.

По его мнению, европейцам следует подумать и сравнить политику Вашингтона с политикой Пекина. Лу Шае считает, что тогда в Европе поняли бы, что дипломатический подход Китая "подчеркивает мир, дружбе, доброй воле и взаимовыгодном сотрудничестве".

Он также дал оценку дискуссиям между США и Россией. Лу Шае отметил, что любой мирный процесс должен предусматривать признание и участие всех сторон конфликта, в частности с европейскими странами.

"Различные предложенные решения должны быть предметом равноправного обсуждения, а не диктоваться несколькими избранными", – заявил Лу Шае.