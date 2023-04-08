Бесконечная война и торги: как долго могут длиться мирные переговоры и как это уже было в истории

Обсуждение мирного соглашения между Россией и Украиной, которое президент США Дональд Трамп так активно продвигал в инфопространстве накануне своей второй каденции, сначала открыли окно для надежды на скорейшее завершение активной фазы боевых действий. Однако с течением времени мир увидел лишь пустые разговоры о мире во всем мире, ссоры с союзниками и бессодержательные угрозы. По состоянию на сегодня ни один реальный документ так и не был подписан, а глубинные разногласия в позициях сторон исключают любое пространство для компромисса.

Именно взаимоисключающие позиции сторон вроде того, что Россия хочет уничтожить Украину, а Украина не хочет быть уничтожена, глубокое не понимание этой простой истины со стороны американской администрации и откровенное издевательство Владимира Путина над ключевыми миротворческими инициативами Дональда Трампа вызывают все больше сомнений относительно быстрого результата в результате переговоров.

24 Канал проанализировал исторические примеры миротворческих процессов 20 века и провел параллели с этими событиями, которые мы наблюдаем вокруг Украины сегодня.

Трамп ищет баланс, но теряет авторитет

Недавно Дональд Трамп удивил мир резким изменением риторики в сторону России и лично Владимира Путина, где фактически обвинил последнего в затягивании переговорного процесса. Путин в очередной раз акцентировал на якобы нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского и намекнул, что не собирается подписывать никакие документы с украинским лидером до проведения президентских выборов в Украине.

Дональд Трамп, по его же словам, был крайне разъярен таким поведением Кремля и даже установил дедлайн 20 апреля для окончания боевых действий. Трамп подчеркнул, что в случае невыполнения Москвой этого требования, он готов ввести санкции или, как говорит сам американский президент, – "тарифы" от 25% до 50% на закупку российской нефти.

Впрочем, сами Соединенные Штаты не имеют чрезвычайно высокого объема торговли нефтью с Россией, следовательно, речь идет о вторичных санкциях против основных импортеров российского топлива, среди которых Китай, Индия, Бразилия, Турция и Европейский Союз.



Кто покупал российское ископаемое топливо после запретов ЕС, данные перевозок на конец февраля 2025 года / CREA

В потоке своего недовольства Трамп не обошел стороной также Украину и Владимира Зеленского. Президент США в очередной раз подчеркнул, что Киев якобы отказывается подписывать соглашение о полезных ископаемых. Однако, несмотря на все давление со стороны американцев и скандалы в Овальном кабинете с участием Зеленского и Трампа, так называемое соглашение "о редкоземельных металлах" продвинулось наиболее из всего, что продвигает американский президент, если брать за точку отсчета момент, когда Трамп вступил в должность и начал раздавать указания чиновникам Белого дома и обещания собственному электорату.

Сегодня до сих пор ведутся переговоры по конкретным пунктам этого соглашения, однако сам "костяк" документа уже сформирован и демонстрирует реальный прогресс.



Соглашение о полезных ископаемых превратилось в один из центральных элементов будущего мира в Украине, по крайней мере американцы постоянно подчеркивают важность его подписания. Фактически за каждый пункт этого соглашения идет жесткий торг, что только добавляет веса финальному документу.



Россияне же этим крайне раздражены и уже неоднократно намекали, что могут подписать с Дональдом Трампом аналогичное соглашение.

На днях в США прибыл представитель Кремля Кирилл Дмитриев для проведения переговоров с администрацией Белого Дома. Госдепу США даже пришлось снять с Дмитриева санкции, наложенные еще в 2022 году, чтобы он мог посетить Штаты. Российский представитель встретился с переговорщиком от США Стивом Уиткоффом, чтобы обсудить возможности будущего сотрудничества Москвы с Вашингтоном, в том числе предложения по разработке редкоземельных металлов в России.

Какой-то конкретики Дмитриев не сообщил, лишь назвал дискуссии с американскими чиновниками "хорошими". Также россиянин не забыл в очередной раз обвинить Украину в нарушении перемирия в эфире Fox News.



Кирилл Дмитриев комментирует "хорошую дискуссию" с американцами на интервью Fox News

Впрочем, недоволен Трамп не только тем, что Кремль затягивает переговоры и не позволяет ему представить электорату результаты своей 100-дневной работы на посту президента США. Трампа также могли возмутить слова Путина о самом принципе смены власти в Украине как таковой. Якобы сегодня Кремль что-то подпишет с Владимиром Зеленским, завтра придет новый президент и правительство, а все подписанные предшественниками соглашения и документы потеряют свою актуальность.

Путин даже предложил создать в Украине временное правительство под эгидой США и ООН для подписания мирного соглашения.

Для самого президента США проблема заключается в том, что эта шрапнель обвинений от Путина в сторону Зеленского затрагивает также персонально Трампа. Американская демократия, которая предусматривает полную смену курса власти, является очень изменчивой, и сам политический камбэк Дональда Трампа является этому идеальным примером. Таким образом, фактически Путин намекает, что американцам нельзя доверять по тому же принципу, что и Украине, ведь подпись Трампа под мирным соглашением не защищает, по мнению Путина, от прихода к власти условного "ястреба-демократа", который одним своим указом отменит все достигнутые договоренности.

Трампа подобные путинские манипуляции не поразили, поэтому уже на следующий день пресс-секретарь Госдепа США вышла с заявлением, что власть в Украине является легитимной, а порядок ее изменения определяется исключительно украинской Конституцией и народом. Такая риторика даже вызывает легкую ностальгию по предыдущей администрации Байдена, политика которой была чрезвычайно сконцентрированной на всех возможных юридических формальностях, нормах международного и национального права, общих ценностях и тому подобное.

Впрочем, это лишь капля в море риторической грязи, которую мы чуть ли не ежедневно слышим от американских чиновников разного ранга в сторону Украины и президента Зеленского.

Впрочем, основной посыл Трампа остается неизменным – "killing must stop" (убийства должны прекратиться). Именно эту цель, с сильным флером популизма, президент США определил как основу для мирного урегулирования российско-украинской войны. Цель проста и понятна, но является ли она такой же простой в реализации?

Чрезвычайно длительные переговоры о бесконечной войне

Патовая ситуация на земле, разногласия сторон в видении будущего мира и нежелание Кремля идти на компромиссы отсылают к самым длинным в истории мирным переговорам, которые так и не были финализированы, по завершению Корейской войны.

Начатый в октябре 1951 года мирный процесс затянулся вплоть до июля 1953-го. Более 150 встреч, упрямство политических лидеров и взаимное недоверие сторон так и не привели к установлению официального мира между двумя Кореями, но вместо этого смогли растянуть перемирие вплоть до сегодняшнего дня.

Что надо помнить о Корейской войне Корейская война началась 25 июня 1950 года, когда коммунистическая Северная Корея вторглась на Юг при поддержке СССР и Китая. США быстро получили резолюцию ООН в защиту Юга и конфликт эскалировал с чрезвычайным темпом. Миллионные жертвы среди гражданских и военных только в течение одного года боев заставили лидеров воюющих коалиций задуматься о целесообразности продолжения войны. Стороны конфликта согласились начать переговоры, однако сам процесс сразу же столкнулся с многочисленными препятствиями.



Одной из ключевых проблем стала сама линия разграничения. На момент начала переговоров в июле 1951 года фронт на Корейском полуострове стабилизировался, но линия столкновения между войсками проходила чуть севернее 38-й параллели – довоенной границы между Северной и Южной Кореями. Это вызвало серьезные разногласия, ведь коммунисты требовали возвращения к рубежам довоенной границы между двумя Кореями, фактически требуя вывести войска коалиции, которая поддерживала Юг. В то же время Силы ООН и США планировали установить линию разграничения по фактической линии фронта, сформированной на тот момент.



Подписание мирного договора по результатам Корейской войны / Wikimedia

Следует заметить, что активные боевые действия продолжались все это время и несмотря на то, что от идеи тотального разгрома противника отказались все, стороны могли умышленно саботировать переговоры, надеясь военным путем выйти к более выгодным для себя позициям.



Историки даже дали название этому периоду как "война за высоты" или "война за холмы".

"Война за отдельные посадки" в Украине может частично напоминать Корейскую войну этого периода. Несмотря на то, что линия фронта находится в постоянном движении она довольно стабильна, если сравнивать с 2022 годом, когда происходили очень масштабные территориальные изменения в обе стороны. Не вяжется с корейским примером только желание Владимира Путина эту войну продолжать до последнего, не считаясь с потерями. В отличие от тогдашних лидеров воюющих коалиций, Путин не принимает для себя невозможность тотального разгрома Вооруженных Сил Украины и свержения правительства в Киеве.

Путин и его окружение определили для себя "программу минимум" и требуют от всего мира считаться с теми изменениями в конституции России, которые предусматривают закрепление за Москвой даже не оккупированных частей Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей и фактического вывода украинской армии с территории Украины.

Уверенности россиянам добавляет также неопределенность, относительно будущей военной поддержки Украины со стороны США. Несмотря на то, что Украина наверстывает собственное развитие ВПК и имеет пока несомненную поддержку европейских государств, американская военная машина играет ключевую роль в обеспечении тяжелой, но все же более или менее стабильной ситуации вдоль линии фронта.

Следует напомнить, что задержка военных поставок от США в течение 2024 года привела к существенным, за тот год, территориальным потерям со стороны Украины.



В критической ситуации Украине, конечно, удалось быстро развить и наладить поставки дронов и других средств сдерживания врага, однако эта задержка позволила россиянам продвинуться дальше на десятки километров вглубь территории Украины.

В этом контексте, Кремль может рассчитывать на окончательную потерю интереса США к Украине, после еще нескольких раундов переговоров в Саудовской Аравии, которые в конце концов не станут результативными, и в итоге на полное исключение российско-украинской войны из приоритетов американского президента.

Как следствие, цена продолжения войны для Украины может стать чрезвычайно высокой. Ценой такого сценария станет не только потеря отдельных территорий, а также непомерно большие жертвы среди военных и гражданских. Кремль рассчитывает, что таким образом Украина будет вынуждена пойти на любые компромиссы и подписать условный "Стамбул 2.0", фактически капитулировав перед россиянами.

Трамп мог закончить войну за 24 часа, но вам бы это не понравилось

Проект "мирного договора" в Стамбуле от 2022 года, который после недавней публикации внезапно стал настоящим откровением, хотя впервые был обнародован еще во время самих переговоров, вызвал мощную волну обсуждений и разного рода манипуляций со стороны западных политиков и журналистов.

Сам проект этого соглашения не является чем-то большим, чем желанием Кремля принудить Украину к капитуляции. Там действительно говорилось об отводе российских войск к границам 24 февраля, однако другие пункты, которые предусматривали сокращение численности ВСУ, уменьшение ВПК, лишение Украины даже шансов на военные союзы и обучение с другими государствами, – привели бы лишь к тому, что после следующей агрессии со стороны России сопротивляться оккупации уже было бы некому.



Переговоры в Стамбуле между украинской и российской делегациями, 29 марта 2022 года / Фото Getty Image

Сама суть этого соглашения заключалась в том, что под столь жестким военным давлением, Украина согласится на капитуляцию, смену власти на марионеток Кремля, дальнейшую русификацию и с годами превращение нашего государства в нечто подобное Беларуси, где российские граждане сегодня даже имеют возможность легально избираться в местные органы власти.

Такого же давления, на фоне вероятной отмены военной поддержки со стороны президента Трампа, Путин добивается и сегодня, всячески саботируя переговоры и ища место и время для очередного ультиматума.

Несмотря на это, публикация проекта Стамбульского соглашения спровоцировала едва ли не скандал. Западные политики, вроде экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, даже были вынуждены оправдываться. Медийный вброс от россиян в контексте этого договора заключался в том, что "милосердный" Путин хотел остановить кровопролитие, но западные союзники Украины, особенно Джонсон и тогдашний президент США Джо Байден принудили Киев к продолжению войны. Как вывод, вся надежда только на новоизбранного президента Дональда Трампа.

Документ, который недавно разносили под маркировкой "возможности быстрого мира, которого не произошло" отсылает к самому известному дипломатическому провалу в истории – Мюнхенского соглашения.

Что известно о печально известном Мюнхенском соглашении / "сговоре" После завершения Первой мировой войны к власти в Германии пришел Адольф Гитлер, который пожелал восстановить величие немецкого народа после Версальского мирного договора. Он начал активно наращивать военную мощь страны и выдвигать территориальные претензии своим соседям. Одним из объектов внимания Гитлера стала Судетская область Чехословакии – регион, населенный преимущественно этническими немцами. Мотивируя агрессию защитой немецкого населения Судетов Гитлер пожелал аннексировать эту территорию, параллельно угрожая войной, если его условия не будут выполнены.



Великобритания и Франция, которые еще не оправились от ужасов Первой мировой, выбрали стратегию "умиротворения" агрессора. Переговоры начались 29 сентября 1938 года и завершились в ночь на 30 сентября. Переговорщик от самой Чехословакии даже не присутствовал на этом процессе, что лишь подчеркивало безысходность страны и нежелание ее союзников вступать в войну. Результатом этих переговоров, которые часто называют "сговором", стало нарушение договоренностей Гитлером уже в марте 1939 года и оккупация всей Чехословакии, а в итоге начало Второй мировой войны – самой большой кровавой бойни 20 века.



Премьер Великобритании Невилл Чемберлен произносит речь к толпе после подписания Мюнхенского соглашения, 30 сентября 1938 года / Фото Wikimedia

Следует обратить внимание, что переговоры накануне подписания этого документа длились менее суток, что подчеркивает основную проблему – быстрое миротворческое предложение не обеспечивает долговременность самого мира. Если верить Дональду Трампу и его ближайшему окружению, слова, тогда еще кандидата в президенты США о завершении войны за 24 часа были больше метафорой – на самом деле он имел в виду, что приложит все усилия к скорейшему завершению войны.

Так или иначе Дональд Трамп мог действительно высказываться буквально либо из-за нехватки информации о реальном положении дел от разведки, либо же надеясь продавить Украину к капитуляционным требованиям России. В целом нечто подобное на второй вариант мы могли наблюдать во время известной ссоры Владимира Зеленского с Трампом и Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете. Первое время давление оказывалось сугубо на Украину, пока Россия получала только обещания по снятию санкций, улучшению отношений, восстановлению сотрудничества между Москвой и Вашингтоном и тому подобное.

Вероятно, план Трампа относительно окончания войны за одни сутки как раз и заключался в давлении и шантаже именно Украины, как более слабой и зависимой от внешнего донорства стороны. Безвыходная ситуация, в которой могла оказаться Украина при отсутствии военной поддержки со стороны США, открывала американскому президенту пути к налаживанию дружеских отношений с Владимиром Путиным – в обмен на украинский суверенитет.

В конце концов, американская разведка основным противником США определяет Китай, который имеет очень тесные союзнические связи с Россией. Поэтому даже обещания Москвы о нейтралитете в вероятном будущем конфликте Вашингтона и Пекина могли вполне удовлетворить Дональда Трампа.

Впрочем, в отличие от Чехословакии образца 1938 года, Украина все же имеет сильные Вооруженные Силы и верных европейских союзников, которые готовы если не воевать, то всячески поддерживать и лоббировать наш интерес перед американцами.



После ряда встреч между лидерами Европы, Украины и США, прогресса в соглашении о полезных ископаемых и предложения Владимира Зеленского о немедленном прекращении огня в воздухе и на море, американская администрация прекратила постоянную демонизацию Украины и Зеленского.



Американцы все еще продолжают время от времени критиковать Киев и украинскую власть, однако в последнее время их вектор внимания сместился в сторону России.

Жесткие торги за длительный мир

Москва, похоже, переоценила свои силы и раскритиковала миротворческое предложение не только Украины, но и самих Соединенных Штатов. Украина предложила перемирие в воздухе и на море, можно сказать, по гуманитарным и экономическим причинам. Ведь прежде всего от дальнобойных ударов по инфраструктуре страдает гражданское население и торговля. Со своей стороны американцы решили пойти дальше и предложили полное и всеобъемлющее прекращение огня на 30 дней, от чего Кремль моментально отказался, выдвинув с десяток предварительных условий.

Вашингтон неоднократно подчеркивал, что прекращение огня должно быть безусловным, а решение всех политических проблем, поиск компромиссов и уступок от Украины и России последуют сразу за остановкой боевых действий.

В конце концов, Кремль, как ни странно, поддержал именно предложение Украины и якобы согласился прекратить удары по критической инфраструктуре. Впрочем, уже в тот же день, когда Владимир Путин официально отдал приказ прекратить дальнобойные удары по гражданским объектам Украины, ирано-российские дроны нанесли массированные удары по украинским городам.

Эти удары продолжаются и по сегодня, а все возможные оправдания российского МИДа и обвинения в нарушении перемирия в сторону Украины не вызывают ничего, кроме скептицизма, даже у российских пропагандистов.

Однако такое поведение Москвы не остается без внимания Вашингтона и понемногу наводит американскую администрацию и самого Дональда Трампа на мысль, что главной преградой на пути к миру является именно Владимир Путин и Кремль. Но, если верить Трампу, у Москвы также "нет карт", чтобы отказываться от американского предложения. В конце концов, Кремль попытался дипломатически смягчить ситуацию, а представитель Путина Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что Москва открыта к улучшению отношений с США, дальнейших контактов с Трампом и урегулированию войны в Украине. Вероятно, Москва таким образом пытается избежать прямой конфронтации с американским президентом и лишний раз не провоцировать Трампа на реализацию его угроз с тарифами на нефть.

По состоянию на сейчас ситуация с урегулированием войны очевидно зашла в тупик. Призрачного перемирия в воздухе и море не наблюдается. Украина и Россия не имеют точек соприкосновения для начала переговоров, а взаимное недоверие делает остановку боевых действий максимально далекой от реализации, даже несмотря на установленный Трампом дедлайн. Однако история американской дипломатии имеет чрезвычайно успешный пример достижения длительного мира, казалось бы, в безвыходной ситуации.

Речь идет о Дейтонских соглашениях, которые положили конец 3-летней Боснийской войне. Сама Боснийская война имеет мало общего с войной в Украине, однако ее первопричины и глубинные противоречия участников в моменте казались невозможными к разрешению. Впрочем, профессионализм американских дипломатов и переговорщиков положил конец кровопролитию.

Что известно о Боснийской войне Одним из самых болезненных последствий распада Югославии стала Боснийская война, которая длилась с 1992 по 1995 годы. Конфликт между босняками, сербами и хорватами привел к значительным потерям в более чем 200 000 погибших и вынужденному переселению около 2 миллионов человек.



Завершить конфликт переговорами пытались дважды. Первая попытка договориться прошла в Женеве в 1993 году и не привела к результату, а война продолжилась. В 1995 году силы НАТО провели военную операцию против сил боснийских сербов, тем самым ослабив их, что вместе с успехами хорватов на поле боя и международным политическим давлением стало толчком к началу реального мирного процесса.

Этническое и религиозное многообразие Боснии и Герцеговины существенно усложняло процесс, поэтому американцы решили изолировать лидеров всех сторон конфликта друг от друга на базе ВВС США "Райт-Паттерсон" в городе Дейтон.

Формат близких переговоров предусматривал, что лидеры держались отдельно, а коммуникация происходила через американских посредников, таких как Ричард Голбрук – главный переговорщик от США на мирном процессе. Это помогло избежать прямых конфликтов и сосредоточиться на дипломатических усилиях. В целом процесс длился 21 день и включал интенсивные дискуссии по каждому отдельному вопросу, который волновал участников. Сначала американцам удалось достичь компромисса между сторонами по меньшим вопросам, таким как демаркация границ, а затем перейти к более сложному – распределению власти.



Подписание полного и официального мирного соглашения в Париже, 14 декабря 1995 года / Фото Wikimedia

В конце концов, благодаря таланту Голбрука как переговорщика, существенному политическому и военному давлению международного сообщества все же удалось заключить финальное мирное соглашение. Разрешить все противоречия сторон не удалось, поэтому время от времени эти проблемы проявляются в виде политических кризисов. Однако мирное соглашение в Дейтоне считается важным шагом, обеспечивающим стабильность Боснии и Герцеговины по сегодняшний день.

Несмотря на то что сама Боснийская война радикально отличается от войны России против Украины, некоторые элементы переговоров, которые сработали в Боснии, могли бы быть адаптированы и использованы для мирного процесса в Украине. Многое зависит от таланта переговорщиков и их способности находить нестандартные решения для начала мирного процесса. Изоляция участников переговоров друг от друга может принести свои плоды. Вероятно, именно этот опыт сегодня использует американская администрация в Саудовской Аравии, ведь диалог с украинской и российской делегацией ведется отдельно.

Впрочем, одним из ключевых аспектов для достижения мира в Боснии стало именно военное вмешательство со стороны НАТО и западных государств. Сейчас для Украины подобный сценарий полностью заблокирован, а острые дискуссии ведутся даже вокруг размещения миротворцев на украинской территории, которые бы контролировали режим тишины вдоль линии соприкосновения. Международный характер российско-украинской войны с четко определенным агрессором существенно усложняет способность Запада и США давить на неуступчивую сторону, то есть Россию.

Затрудняет, однако не является невозможным. Соединенные Штаты до сих пор имеют существенные рычаги экономического влияния на Москву. Военный элемент принуждения также присутствует, хоть и не прямой, как в случае с Боснийской войной. Мы уже были свидетелями подобного давления на Украину, когда Дональд Трамп приостановил военную поддержку и обмен данными разведки с Киевом в ответ якобы на нежелание Владимира Зеленского подписывать соглашение о полезных ископаемых.

Полностью противоположное решение американского президента, даже анонс разработки нового пакета военной поддержки Украины, может заставить россиян задуматься, о реалистичности их планов и заставить их пойти на компромиссы.

Зеленский неоднократно подчеркивал, что только мир через силу способен заставить Россию прекратить огонь. Судя по поведению Путина, он не воспринимает серьезно угрозы Трампа, ведь пока реального давления на Россию новая администрация не оказывала.



Вероятно, после такого вызывающего поведения главы Кремля Трамп пересмотрит свой подход к России и поддержке Украины. Безусловно, если новый пакет военных поставок Украине и будет подписан, то только в долг. Республиканские конгрессмены и сенаторы уже предлагали оформить возможную будущую поддержку Украины в виде ленд-лиза, но соглашение о полезных ископаемых также открывает дополнительные возможности объяснить республиканским избирателям, каким именно образом будут возвращены их деньги.

Зеленский прямо отказался записывать в долг Украины предыдущие поставки оружия, принятые еще администрацией Джо Байдена. Впрочем, это не мешает записать вероятные будущие пакеты в договор о редкоземельных металлах с гарантией возврата средств. Однако гарантии нужны и Украине – реальные гарантии безопасности от США, которые бы сделали невозможным нападение России в будущем. На этом постоянно настаивает и сам президент Украины, и представители украинской делегации, но каких-то существенных сдвигов по этому поводу в переговорах с американцами пока нет.

В конце концов, с поставками американского оружия или без, с миротворческим контингентом или при его отсутствии, реальной и всегда действенной гарантией безопасности Украины остаются обеспеченные Вооруженные Силы и собственный украинский ВПК. Владимир Путин всеми силами пытается пропихнуть в будущее мирное соглашение сокращение или хотя бы какое-то ограничение украинского войска, как это было предложено еще в Стамбуле 2022-го.

Такого сценария нельзя допустить ни при каких обстоятельствах, ведь американскую ракету может заменить немецкая или британская, а заменить украинского солдата на поле боя не способен ни один союзник Украины.