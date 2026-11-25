Европейский Союз ожидает от Москвы выполнения двух условий в качестве подтверждения готовности к переговорному процессу. Это покажет, действительно ли Россия готова к переговорам.

Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте в Страсбурге, сообщает 24 Канал.

Что должен сделать Кремль?

Как подчеркнула фон дер Ляйен, России необходимо согласиться на два формата перемирия. Первый – прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в течение зимы. Второй – гарантировать безопасное судоходство и перевозку продовольствия в Черном море.

Такие решения имели бы не только практическое значение. Они еще и показали бы, что в Кремле действительно готовы к переговорам, а не просто говорят об этом.

Эти шаги продемонстрируют, что Россия серьезно относится к переговорам,

– сказала фон дер Ляйен.

В то же время фон дер Ляйен обратила внимание на систематические попытки Кремля разрушить европейскую архитектуру безопасности. Российское руководство не только не отказывается от первоначальных максималистских планов, но и постоянно расширяет перечень ультиматумов. В частности, там начали требовать выхода Финляндии из НАТО, что уже свидетельствует о нежелании России вести конструктивный диалог.

Добавим, что Урсула фон дер Ляйен также отметила, что европейская команда присоединится к следующему раунду мирных переговоров с Россией. Она подчеркнула, что безопасность Украины напрямую влияет на безопасность ЕС.