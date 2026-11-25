Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті у Страсбурзі, передає 24 Канал.

Adv

популярні відео

Що має зробити Кремль?

Як наголосила фон дер Ляєн, Росії потрібно погодитися на два формати перемир'я. Перший – припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України упродовж зими. Другий – гарантувати безпечне судноплавство та перевезення продовольства у Чорному морі.

Такі рішення мали б не лише практичне значення. Вони ще й показали б, що в Кремлі реально готові до переговорів, а не просто говорять про це.

Ці кроки продемонструють, що Росія серйозно ставиться до переговорів– сказала фон дер Ляєн.

Водночас фон дер Ляєн звернула увагу на систематичні спроби Кремля зруйнувати європейську архітектуру безпеки. Російське керівництво не лише не відмовляється від початкових максималістських планів, а й постійно розширює перелік ультиматумів. Зокрема там почали вимагати виходу Фінляндії з НАТО, що вже демонструє небажання Росії вести конструктивний діалог.

Додамо, Урсула фон дер Ляєн також зауважила, що європейська команда долучиться до наступного раунду мирних переговорів з Росією. Вона підкреслила, що безпека України напряму впливає на безпеку ЄС.