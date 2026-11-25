Глава Европейской комиссии отметила появление новой динамики в дипломатических усилиях, направленных на прекращение войны, сообщает "Радио Свобода". Она призвала международное сообщество дать дипломатии максимальный шанс на успех. По ее словам, присутствие представителей блока имеет принципиальное значение для защиты общих интересов.

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Дипломатические контакты и приглашение в Москву

Ранее о согласии Кремля привлечь европейских представителей сообщали спецпосланцы США Стив Виткофф и Джаред Кушнер после переговоров с Владимиром Путиным. Эти контакты состоялись сразу после трехсторонних встреч в Абу-Даби в начале ноября.

В то же время Путин заявил о желании сначала выслушать позицию европейских стран в двустороннем порядке и пригласил их представителей в Москву. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил уверенность, что никто на это предложение не согласится.

Требования к Кремлю и поддержка Украины

Во время выступления в Европарламенте фон дер Ляйен напомнила, что на прошлой неделе "Коалиция желающих" призвала Россию прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины на зимний период и согласиться на перемирие для безопасного движения судов в Черном море.

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Это были бы важные шаги, ведь они подтвердили бы серьезность намерений России в отношении переговоров… Мы и впредь будем поддерживать Украину и защищать собственные интересы. Мы будем оценивать прогресс по действиям России, а не только по ее словам– отметила фон дер Ляйен.

Она также подчеркнула, что ЕС продолжит оказывать максимальное давление на Россию и будет и дальше поддерживать Украину.

Напомним, 16 ноября Еврокомиссия перечислила Украине более 1,71 миллиарда евро в рамках кредитной программы. Средства будут направлены на закупку беспилотников, артиллерийских снарядов, радаров для ПВО и т. д.