Есть ли у Трампа новый дедлайн для мирного соглашения: в Белом доме ответили
- Пока неизвестно, установил ли президент США Дональд Трамп новый дедлайн для мирного соглашения между Украиной и Россией
- 19 мая Трамп проводит телефонный разговор с Владимиром Путиным, после чего планирует позвонить Владимиру Зеленскому для обсуждения прекращения войны в Украине.
Дональд Трамп неоднократно устанавливал дедлайны для завершения войны в Украине. Однако пока неизвестно, планирует ли президент США установить новый срок для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт в понедельник, 19 мая.
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Есть ли у Трампа новый дедлайн для мирного соглашения
В Белом доме в очередной раз заявили, что война в Украине началась якобы из-за "некомпетентности и слабости предыдущей администрации", и теперь Дональд Трамп прилагает все усилия, чтобы это исправить.
Он дал понять обеим сторонам, что хочет добиться мирного урегулирования, прекращения огня как можно быстрее, но что касается конкретных сроков, то я не буду опережать президента,
– добавила Кэролайн Левитт.
По ее словам, важную роль сыграет телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина.
Президент ясно дал понять, что его цель – добиться прекращения огня и положить конец этому конфликту. Он устал и разочаровался в обеих сторонах конфликта,
– подытожила пресс-секретарь Белого дома.
Напомним, 19 мая Дональд Трамп проводит телефонный разговор с Владимиром Путиным. По данным СМИ, они планируют обсудить вопрос прекращения войны в Украине. После этого разговора Трамп намерен позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.