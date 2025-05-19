Есть ли у Трампа новый дедлайн для мирного соглашения: в Белом доме ответили

Дональд Трамп неоднократно устанавливал дедлайны для завершения войны в Украине. Однако пока неизвестно, планирует ли президент США установить новый срок для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт в понедельник, 19 мая.

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Есть ли у Трампа новый дедлайн для мирного соглашения

В Белом доме в очередной раз заявили, что война в Украине началась якобы из-за "некомпетентности и слабости предыдущей администрации", и теперь Дональд Трамп прилагает все усилия, чтобы это исправить.

Он дал понять обеим сторонам, что хочет добиться мирного урегулирования, прекращения огня как можно быстрее, но что касается конкретных сроков, то я не буду опережать президента,

– добавила Кэролайн Левитт.

По ее словам, важную роль сыграет телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина.

Президент ясно дал понять, что его цель – добиться прекращения огня и положить конец этому конфликту. Он устал и разочаровался в обеих сторонах конфликта,

– подытожила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, 19 мая Дональд Трамп проводит телефонный разговор с Владимиром Путиным. По данным СМИ, они планируют обсудить вопрос прекращения войны в Украине. После этого разговора Трамп намерен позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.