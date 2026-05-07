"Только один шаг": в Кремле назвали условие для продолжения переговоров

В России заявили, что проведение трехсторонних переговоров в формате США –Украина –Россия является "нецелесообразным", и вновь настояли на выводе украинских войск с территории Донбасса.

Об этом сказал помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщают росСМИ.

Читайте также Путин успешно обманывает Трампа, – экс-посол США в Украине раскрыл манипуляции России в переговорах

Чего требует Россия?

Юрий Ушаков в очередной раз повторил ультиматум, который российские чиновники уже неоднократно озвучивали – как на переговорах, так и публично.

Все понимают, в частности, я бы сказал, и украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать только один серьезный шаг, после чего, во-первых, военные действия будут прекращены, а, во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования,

– сказал помощник Путина.

По его словам, сейчас Россия ожидает соответствующих шагов от Киева, в частности от президента Украины Владимира Зеленского. В то же время другие варианты развития переговоров российский чиновник назвал "пустой тратой времени".

Циничное заявление Ушакова прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он отметил, что этими слова Россия фактически признала, что завершать войну не планирует, потому что Украина отказывается выходить из Донбасса.

Что и надо было доказать – никакой мир им не надо был, лишь попытка получить плацдарм для дальнейшего наступления без боя. Украина четко заявляла, что не выйдет с собственной земли. Режим Путина похоже вообще не представляет своего существования без войны,

– написал Коваленко.

Напомним, в феврале 2026 года в Женеве состоялось несколько раундов трехсторонних переговоров по завершению войны России против Украины.

Запланированная на март встреча не состоялась из-за начала операции США и Израиля против Ирана. Впоследствии переговоры в таком формате больше не возобновлялись.

Интересно! Украинский политик и государственный деятель, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, что переговоры о завершении войны, которые происходят сейчас, нельзя считать настоящим мирным процессом. По его словам, расчет был в том, что Украина откажется садиться за стол с россиянами, а это посеет раскол между Киевом и Вашингтоном.

7 мая стало известно, что секретарь СНБО и один из главных украинских переговорщиков Рустем Умеров прибыл в Соединенные Штаты для переговоров с американскими представителями. По словам Владимира Зеленского, одним из приоритетов в рамках этого визита остается гуманитарный трек, в частности, подготовка нового этапа обмена пленными.

В то же время продолжается активная дипломатическая работа с США и партнерами для продвижения мирного процесса и усиления гарантий безопасности.

Недавно состоялся разговор Рубио и Лаврова

5 мая госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Согласно американской версии, инициатором переговоров выступила Россия. В Госдепе отметили, что стороны затронули вопросы двусторонних отношений, российско-украинской войны и ситуации вокруг Ирана, однако без детализации содержания обсуждения каждой темы.

В то же время в МИД России отчитались несколько иначе. Там не уточнили, кто именно инициировал звонок, и не упомянули о войне в Украине как отдельную тему. В российском ведомстве отметили, что стороны провели так называемую "сверку часов" по актуальным международным вопросам и состоянию российско-американских отношений.