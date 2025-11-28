"Благоразумный" Дрисколл нравится Москве больше Кэллога, – NYT
- Администрация Трампа отправила в Киев министра армии Дэна Дрисколла, которого считают преемником Кита Келлога.
- Дрисколл, в отличие от Келлога, занимает пессимистическую позицию относительно перспектив Украины, что вызвало одобрительную реакцию в Кремле.
Администрация президента США Дональда Трампа внезапно переформатировала свою команду переговорщиков по урегулированию войны в Украине, направив в Киев министра армии Дэна Дрисколла. В Кремле уже рассматривают его как преемника Кита Келлога.
Командировка Дрисколла частично объясняется логистически: руководство армии и так планировало визит в Украину. Но за кулисами решения имеют более серьезную политическую подоплеку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
Что известно о Дэне Дрисколле?
Вашингтон, по словам источников издания, учел давние партнерские связи украинских военных именно с армией США, которая обучала их задолго до 2022 года. Поэтому главную роль в диалоге с Киевом получил не министр обороны Пит Гегсет и не глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн, а именно Дрисколл.
Один действующий и двое бывших чиновников США подтверждают, что взгляды Дрисколла и генерала Кейна относительно перспектив Украины существенно различаются. Кейн солидарен со спецпредставителем Келлогом, убежденным, что у Киева остается шанс переломить ход войны.
Дрисколл же занимает значительно более пессимистическую позицию. Он считает, что украинские силы истощены до предела и что конфликт надо завершать как можно быстрее – даже если результат будет больше соответствовать интересам России.
Кремль доволен Дрисколлом
В России появление Дрисколла в переговорах вызвало положительную реакцию. Бывший высокопоставленный российский чиновник заявил, что он выглядит "здравомыслящим", в отличие от Келлогга, которого в Кремле считали чрезмерно проукраинским. Келлогг покидает свою должность в январе.
После переговоров в Абу-Даби Дональд Трамп во вторник подтвердил, что Дрисколл остается членом переговорной группы.
Уиткофф едет в Москву, а Дрисколл в Киев
Трамп поручил Стиву Уиткоффу ехать в Москву для переговоров с Путиным.
В то же время президент США отправляет министра армии Дэна Дрисколла на встречу с украинской стороной.
Белый дом переживает, что Россия может отвергнуть обновленный мирный план, который стал более приемлемым для Киева.
Первоначальная версия плана была изменена, из нее исчезли ограничения для ВСУ и запрет членства в НАТО, но нет признаков, что Путин согласится на такое соглашение.