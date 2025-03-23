Энергетическое и морское перемирие, прекращение огня на фронте: в США сказали, как будут достигать мира
- США стремятся добиться прекращения атак на инфраструктуру и в Черном море.
- После этого планируется установить режим тишины по всей линии фронта.
В США говорят, что пытаются добиться прекращения атак на инфраструктуру и в Черном море. Затем они планируют установить режим тишины по всей линии фронта.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью советника по нацбезопасности США Майка Волца для Fox News.
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Прекращение огня на фронте труднее всего решить, – Волц
Волц заявил, что добиться перемирия нелегко, и Трамп "прекрасно понимает, насколько сильно обе стороны закрепили свои позиции".
Но он также осознает их интересы, и продолжение войны не выгодно никому,
– сказал он.
Первым шагом на пути к миру, по словам советника Трампа, должно быть прекращение запуска дронов и ракет по АЭС, нефтепроводам и энергосетям со стороны России, а также Украины, потому что когда-то "все это придется восстанавливать".
Следующий шаг – обмен пленными. Это он назвал "жестом доброй воли". А дальше встанет вопрос морской безопасности.
Обе страны имеют выход к Черному морю, и им нужно торговать нефтью, газом и зерном, чтобы кормить своих людей и других,
– отметил американский советник.
После этого США будут пытаться решить самый тяжелый по их мнению вопрос – прекращения огня на фронте.
Волц добавил, что окопная война в Украине растянулась уже более чем на 1280 километров.