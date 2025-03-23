Энергетическое и морское перемирие, прекращение огня на фронте: в США сказали, как будут достигать мира

Волц заявил, что добиться перемирия нелегко, и Трамп "прекрасно понимает, насколько сильно обе стороны закрепили свои позиции".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью советника по нацбезопасности США Майка Волца для Fox News .

Но он также осознает их интересы, и продолжение войны не выгодно никому,

– сказал он.

Первым шагом на пути к миру, по словам советника Трампа, должно быть прекращение запуска дронов и ракет по АЭС, нефтепроводам и энергосетям со стороны России, а также Украины, потому что когда-то "все это придется восстанавливать".

Следующий шаг – обмен пленными. Это он назвал "жестом доброй воли". А дальше встанет вопрос морской безопасности.

Обе страны имеют выход к Черному морю, и им нужно торговать нефтью, газом и зерном, чтобы кормить своих людей и других,

– отметил американский советник.

После этого США будут пытаться решить самый тяжелый по их мнению вопрос – прекращения огня на фронте.

Волц добавил, что окопная война в Украине растянулась уже более чем на 1280 километров.