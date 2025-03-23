Волц заявив, що домогтися перемир'я нелегко, і Трамп "чудово розуміє, наскільки сильно обидві сторони закріпили свої позиції".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю радника з нацбезпеки США Майка Волца для Fox News .

Але він також усвідомлює їхні інтереси, і продовження війни не вигідне нікому,

– сказав він.

Першим кроком на шляху до миру, за словами радника Трампа, має бути припинення запуску дронів і ракет по АЕС, нафтопроводах та енергомережах зі сторони Росії, а також України, бо колись "все це доведеться відбудовувати".

Наступний крок – обмін полоненими. Це він назвав "жестом доброї волі". А далі постане питання морської безпеки.

Обидві країни мають вихід до Чорного моря, і їм потрібно торгувати нафтою, газом та зерном, щоб годувати своїх людей та інших,

– зауважив американський радник.

Після цього США намагатимуться вирішити найважче на їхню думку питання – припинення вогню на фронті.

Волц додав, що окопна війна в Україні розтягнулася уже на понад 1280 кілометрів.