Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на традиційне вечірнє звернення президента Зеленського.

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"Удари вже б припинились, але саме Росія продовжує все це"

Партнери мають допомогти Україні у боротьбі із російським терором.

"І потрібно також більше тиску на Росію, щоб цей терор припинився. І це залежить від усіх партнерів – від Америки, від Європи, від інших у світі", – наголосив Зеленський.

Він додав, що абсолютно всім у світі зрозуміло, що Росія – єдина, хто приніс війну в Україну і затягує її.

Вже з 11 березня є пропозиція безумовного припинення вогню, і такі удари вже б припинились. Але саме Росія продовжує все це. І ще кожної ночі, кожної доби завдає максимально цинічних ударів,

– зауважив глава держави.

Він додав, що мав розмову із міністром оборони Рустемом Умєровим про хід переговорів у Саудівській Аравії у неділю, 23 березня. Як зауважив президент, розмова між сторонами "достатньо корисна", і робота делегацій триває.

"Але про що б ми зараз не говорили з нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари: хто цю війну приніс, той і повинен її забрати", – резюмував Володимир Зеленський.

Без тиску Москва й надалі буде зневажати справжню дипломатію та руйнувати життя мирних людей.