Историческое событие или провал: The Telegraph назвало 3 возможных сценария переговоров в Стамбуле

В Стамбуле может произойти дипломатический прорыв в вопросе мирного урегулирования войны в Украине, а может и ничего не произойти. В The Telegraph спрогнозировали 3 возможных сценария.

Президент Украины Владимир согласился на предложение Путина, но пригласил его в Стамбул лично. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Как разворачиваются переговоры в Стамбуле

Путин своим предложением хотел убедить Трампа в своих серьезных намерениях. В то же время для Зеленского эта встреча является шансом наглядно продемонстрировать Вашингтону, что именно Москва не желает мира.

Встреча в Стамбуле потенциально может быть важнейшим событием с начала 1176 дневной войны Путина.

The приводит три вероятных сценария хода переговоров в Стамбуле.

Встреча с Путиным состоялась

Наименее вероятным The Telegraph считает сценарий, при котором Зеленский и Путин лично встречаются впервые с 2019 года. Несмотря на взаимную неприязнь, оба лидера вынуждены пойти на это под давлением Трампа, который условно приехал в Стамбул в качестве посредника.

Зеленский настаивает на 30-дневном полном прекращении огня как условии для начала конструктивного диалога. Эту позицию поддерживают как США, так и Европа.

Путин в свою очередь повторяет известные требования:

признать Зеленского нелегитимным;

исключить Украину из переговоров: Россия будет говорить с США;

Украина гарантированно не станет членом НАТО;

уменьшить численность ВСУ.

В этой ситуации именно Трамп должен сделать выбор – кого считать главной преградой мира.

Зеленский приехал, Путин, – нет

Наиболее вероятное развитие событий – Путин игнорирует саммит. Зато в Стамбул прибывает российская делегация. Зеленский отказывается от переговоров с кем-то, кроме Путина.

Украинская делегация, вероятно, встретится с россиянами без Зеленского.

Американские дипломаты отчитываются, что именно Москва затягивает процесс, и страны Запада начинают подготовку нового пакета санкций против российского нефтяного и банковского сектора.

Трамп в таком случае только больше убедится, что препятствием к миру является Путин.

Россия переиграла Трампа

Менее вероятный, но потенциально опасный и возможный вариант – Кремль обводит США вокруг пальца. Путин убеждает Трампа, что был занят, а его делегация заявляет, что Зеленский просто не захотел с ними говорить.

Делегация россиян убеждает спецпредставителя США Уиткоффа, что это Зеленский не захотел говорить, и он выступает против мирных усилий США.

Трамп в таком сценарии верит Москве, что может привести к уменьшению поддержки Украины. Но стоит заметить, что Трамп не прекращал поставки оружия Украине даже когда считал Зеленского основной костью в горле переговоров.