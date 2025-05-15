Президент України Володимир погодився на пропозицію Путіна, але запросив його у Стамбул особисто. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Як розгортаються перемовини у Стамбулі

Путін своєю пропозицією хотів переконати Трампа у своїх серйозних намірах. Водночас для Зеленського ця зустріч є шансом наочно продемонструвати Вашингтону, що саме Москва не бажає миру.

Зустріч у Стамбулі потенційно може бути найважливішою подією з початку 1176 денної війни Путіна.

The наводить три ймовірні сценарії перебігу переговорів у Стамбулі.

Зустріч з Путіним відбулася

Найменш імовірним The Telegraph вважає сценарій, за якого Зеленський і Путін особисто зустрічаються вперше з 2019 року. Попри взаємну неприязнь, обидва лідери змушені піти на це під тиском Трампа, який умовно приїхав до Стамбула як посередник.

Зеленський наполягає на 30-денному повному припиненні вогню як умові для початку конструктивного діалогу. Цю позицію підтримують як США, так і Європа.

Путін своєю чергою повторює відомі вимоги:

визнати Зеленського нелегітимним;

виключити Україну з переговорів: Росія говоритиме зі США;

Україна гарантовано не стане членом НАТО;

зменшити чисельність ЗСУ.

У цій ситуації саме Трамп має зробити вибір – кого вважати головною перепоною миру.

Зеленський приїхав, Путін, – ні

Найвірогідніший розвиток подій – Путін ігнорує саміт. Натомість до Стамбула прибуває російська делегація. Зеленський відмовляється від перемовин з кимось, окрім Путіна.

Українська делегація, ймовірно, зустрінеться з росіянами без Зеленського.

Американські дипломати звітують, що саме Москва затягує процес, і країни Заходу починають підготовку нового пакету санкцій проти російського нафтового і банківського сектору.

Трамп у такому випадку лише більше переконається, що перешкодою до миру є Путін.

Росія переграла Трампа

Менш імовірний, але потенційно небезпечний і можливий варіант – Кремль обводить США навколо пальця. Путін переконує Трампа, що був зайнятий, а його делегація заявляє, що Зеленський просто не захотів з ними говорити.

Делегація росіян переконує спецпредставника США Віткоффа, що це Зеленський не захотів говорити, і він виступає проти мирних зусиль США.

Трамп в такому сценарії вірить Москві, що може призвести до зменшення підтримки України. Але варто зауважити, що Трамп не припиняв постачання зброї Україні навіть коли вважав Зеленського основною кісткою в горлі переговорів.