Китай этого Трампу не подарит: политолог раскрыл, от чего Си сдерживает Путина на переговорах
- Политолог Олег Саакян предположил, дадут ли Россия и Китай Трампу конструктивные результаты в переговорах.
- Трамп пытается показать способность договориться с Путиным, чтобы укрепить свои позиции перед встречей с Си Цзиньпинем.
Переговорный процесс по окончанию войны в Украине продолжается уже почти год. Дональда Трампа раздражает, что переговоры затягиваются и не удается достичь хоть какого-то результата. Ведь для президента США это может стать ключевым рычагом в отношениях с Китаем.
Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, пойдет ли Россия на сближение с США в рамках переговорного процесса и геополитических вопросов. Он также предположил, какими могут быть результаты переговоров в Женеве.
Почему Россия не идет на уступки США?
Саакян отметил, что Трампу не удалось с наскока решить российско-украинскую войну. Он обещал уладить все "за 24 часа", но они растянулись уже на многие месяцы.
Между тем у Трампа впереди промежуточные выборы, и ему хочется продемонстрировать, что Владимир Путин с ним считается, что он способен договориться с Кремлем. Это нужно президенту США, в частности, перед лицом необходимости выходить на диалог с Си Цзиньпинем,
– объяснил он.
При этом Трампу, по мнению политолога, очень хотелось бы до его встречи в Пекине иметь результат, чтобы продемонстрировать, что у него будут отношения с Россией.
Стоит знать. Трамп заявил, что Си Цзиньпин посетит США ближе к концу 2026 года. Он сказал, что Китай и Соединенные Штаты – это "две самые мощные страны в мире, и у нас очень хорошие отношения". Также сам Трамп должен прибыть с визитом в Китай в апреле.
"Потому что весь переговорный процесс строится на иллюзиях или же политических галлюцинациях Трампа, что Россию можно оторвать от Китая, игнорируя тот фактор, что Пекин держит политический режим Путина и вообще нынешнюю стабильность в России за горло", – подчеркнул Саакян.
В случае, если Россия действительно захочет сблизиться с Соединенными Штатами не в интересах Китая, а самостоятельно, Пекин, по словам политолога, за 24 часа сломает хребет путинскому режиму.
Существует огромное количество точек влияния Китая на Россию и ее зависимости от него. Именно поэтому Россия и Китай не дадут сейчас никаких конструктивных результатов в переговорном процессе, даже, если бы Москва хотела. А она, по его мнению, не хочет. Все сведется к техническим моментам, в которых будет только имитация конструктивности.
Потому что никаких договоренностей, которые бы могли усилить Трампа перед встречей с Си Цзиньпинем Китай не подарит президенту США. Трамп наоборот должен быть ослабленным,
– подчеркнул Олег Саакян.
Более того, Китай дает возможности и пространство России для того, чтобы быть более своенравной. Именно поэтому звучат резкие заявления у Владимира Мединского, главы российской делегации на переговорах в Женеве, и Сергей Лаврова о том, что они не видели мирного соглашения из 20 пунктов, что еще имеют требования гуманитарного характера, что возвращают старые ультиматумы. Это все, как заметил политолог, о саботаже переговорного процесса, что раздражает США.
Как проходят мирные переговоры в Женеве?
Трехсторонняя встреча делегаций Украины, России и США началась 17 февраля и продолжилась 18-го. Секретарь СНБО Рустем Умеров, входящий в состав украинской делегации, отметил, что на встрече должны были обсуждаться вопросы безопасности и гуманитарные вопросы.
Спецпредставитель США Стив Уиткофф, комментируя результаты переговоров, отметил, что "успех президента Трампа в объединении обеих сторон" привел "к значительному прогрессу". Хотя источники издания Axios близкие к переговорному процессу сообщали что переговорный процесс в политической группе в Женеве "зашел в тупик".
Владимир Зеленский по окончании переговоров в Женеве, отметил, что основные направления этих переговоров касались военных и политических вопросов. Он отметил, что в военном направлении произошел прогресс, но в политическом – его не было.