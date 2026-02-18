Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, чи піде Росія на зближення зі США у межах переговорного процесу та геополітичних питань. Він також припустив, якими можуть бути результати перемовин в Женеві.

Чому Росія не йде на поступки США?

Саакян зазначив, що Трампу не вдалося з наскоку розв'язати російсько-українську війну. Він обіцяв владнати все "за 24 години", але вони розтягнулися вже на багато місяців.

Тим часом у Трампа попереду проміжкові вибори, і йому хочеться продемонструвати, що Володимир Путін з ним рахується, що він здатен домовитись з Кремлем. Це потрібно президенту США, зокрема, перед обличчям потреби виходити на діалог з Сі Цзіньпінем,

– пояснив він.

При цьому Трампу, на думку політолога, дуже хотілося б до його зустрічі в Пекіні мати результат, щоб продемонструвати, що у нього будуть відносини з Росією.

Варто знати. Трамп заявив, що Сі Цзіньпін відвідає США ближче до кінця 2026 року. Він сказав, що Китай та Сполучені Штати – це "дві найпотужніші країни у світі, і у нас дуже хороші відносини". Також сам Трамп має прибути з візитом до Китаю у квітні.

"Тому що увесь переговорний процес будується на ілюзіях або ж політичних галюцинаціях Трампа, що Росію можна відірвати від Китаю, ігноруючи той фактор, що Пекін тримає політичний режим Путіна і взагалі нинішню стабільність в Росії за горло", – підкреслив Саакян.

У випадку, якщо Росія дійсно захоче зблизитися зі Сполученими Штатами не в інтересах Китаю, а самостійно, Пекін, за словами політолога, за 24 години зламає хребет путінському режимові.

Існує величезна кількість точок впливу Китаю на Росію і її залежності від нього. Саме тому Росія і Китай не дадуть зараз жодних конструктивних результатів в переговорному процесі, навіть якби Москва хотіла. А вона, на його думку, не хоче. Все зведеться до технічних моментів, в яких буде тільки імітація конструктивності.

Тому що жодних домовленостей, які б могли посилити Трампа перед зустріччю з Сі Цзіньпінем, Китай не подарує президенту США. Трамп навпаки має бути послабленим,

– підкреслив Олег Саакян.

Ба більше, Китай дає можливості і простір Росії для того, щоб бути більш норовливою. Саме тому звучать різкі заяви Володимира Мединського, очільника російської делегації на переговорах в Женеві, та Сергій Лаврова щодо того, що вони не бачили мирної угоди з 20 пунктів, що ще мають вимоги гуманітарного характеру, що повертають старі ультиматуми. Це все, як зауважив політолог, про саботаж переговорного процесу, і це дратує США.

Як проходять мирні переговори у Женеві?