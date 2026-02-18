Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, пойдет ли Россия на сближение с США в рамках переговорного процесса и геополитических вопросов. Он также предположил, какими могут быть результаты переговоров в Женеве.

Почему Россия не идет на уступки США?

Саакян отметил, что Трампу не удалось с наскока решить российско-украинскую войну. Он обещал уладить все "за 24 часа", но они растянулись уже на многие месяцы.

Между тем у Трампа впереди промежуточные выборы, и ему хочется продемонстрировать, что Владимир Путин с ним считается, что он способен договориться с Кремлем. Это нужно президенту США, в частности, перед лицом необходимости выходить на диалог с Си Цзиньпинем,

– объяснил он.

При этом Трампу, по мнению политолога, очень хотелось бы до его встречи в Пекине иметь результат, чтобы продемонстрировать, что у него будут отношения с Россией.

Стоит знать. Трамп заявил, что Си Цзиньпин посетит США ближе к концу 2026 года. Он сказал, что Китай и Соединенные Штаты – это "две самые мощные страны в мире, и у нас очень хорошие отношения". Также сам Трамп должен прибыть с визитом в Китай в апреле.

"Потому что весь переговорный процесс строится на иллюзиях или же политических галлюцинациях Трампа, что Россию можно оторвать от Китая, игнорируя тот фактор, что Пекин держит политический режим Путина и вообще нынешнюю стабильность в России за горло", – подчеркнул Саакян.

В случае, если Россия действительно захочет сблизиться с Соединенными Штатами не в интересах Китая, а самостоятельно, Пекин, по словам политолога, за 24 часа сломает хребет путинскому режиму.

Существует огромное количество точек влияния Китая на Россию и ее зависимости от него. Именно поэтому Россия и Китай не дадут сейчас никаких конструктивных результатов в переговорном процессе, даже если бы Москва хотела. А она, по его мнению, не хочет. Все сведется к техническим моментам, в которых будет только имитация конструктивности.

Потому что никаких договоренностей, которые бы могли усилить Трампа перед встречей с Си Цзиньпинем, Китай не подарит президенту США. Трамп наоборот должен быть ослабленным,

– подчеркнул Олег Саакян.

Более того, Китай дает возможности и пространство России для того, чтобы быть более своенравной. Именно поэтому звучат резкие заявления Владимира Мединского, главы российской делегации на переговорах в Женеве, и Сергей Лаврова о том, что они не видели мирного соглашения из 20 пунктов, что еще имеют требования гуманитарного характера, что возвращают старые ультиматумы. Это все, как заметил политолог, о саботаже переговорного процесса, и это раздражает США.

Как проходят мирные переговоры в Женеве?