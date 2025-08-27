Укр Рус
Геополитика Америка Уиткофф заявил о важной встрече с Украиной в Нью-Йорке
27 августа, 09:54
Уиткофф заявил о важной встрече с Украиной в Нью-Йорке

Анастасия Горецкая
Основні тези
  • Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф планирует провести в Нью-Йорке встречу с представителями Украины для обсуждения завершения войны.
  • Вашингтон усиливает дипломатические усилия, стремясь достичь мирного урегулирования, и координируется с Киевом и международными партнерами.
  • Уиткофф заявил, что США рассчитывают завершить войну в Украине до конца 2025 года, а Россия сделала уступки во время переговоров, что свидетельствует о готовности к компромиссу.
  • Россия якобы готова закрепить в своей конституции положение о "ненападении на другие страны", а Путин хочет окончания войны с предложением о мире на столе.

Вашингтон усиливает дипломатическое давление. В США заявили, что встреча с представителями Украины в Нью-Йорке может стать важной в вопросе завершения войны.

Об этом заявил спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в интервью Fox News, передает 24 Канал.

В США прозвучал намек на встречу Зеленского и Путина

Уиткофф заявил, что на этой неделе планирует провести встречу с представителями Украины в Нью-Йорке. По его словам, ключевой темой станет следующий этап завершения войны.

Дипломат подчеркнул важность предстоящих переговоров. Он назвал эту встречу "ключевым сигналом" и объяснил, что США стремятся к дальнейшему продвижению в мирном урегулировании.

Это важный сигнал. Мы ежедневно общаемся с россиянами. Я думаю, что скоро мы сможем увидеть двустороннюю встречу,
– подчеркнул он.

Уиткофф также отметил, что Вашингтон делает все возможное для усиления дипломатических усилий и продолжает координироваться не только с Киевом, но и с другими международными партнерами.

Что ранее заявлял Уиткофф о мирных переговорах?