Вашингтон усиливает дипломатическое давление. В США заявили, что встреча с представителями Украины в Нью-Йорке может стать важной в вопросе завершения войны.

Об этом заявил спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в интервью Fox News, передает 24 Канал.

В США прозвучал намек на встречу Зеленского и Путина

Уиткофф заявил, что на этой неделе планирует провести встречу с представителями Украины в Нью-Йорке. По его словам, ключевой темой станет следующий этап завершения войны.

Дипломат подчеркнул важность предстоящих переговоров. Он назвал эту встречу "ключевым сигналом" и объяснил, что США стремятся к дальнейшему продвижению в мирном урегулировании.

Это важный сигнал. Мы ежедневно общаемся с россиянами. Я думаю, что скоро мы сможем увидеть двустороннюю встречу,

– подчеркнул он.

Уиткофф также отметил, что Вашингтон делает все возможное для усиления дипломатических усилий и продолжает координироваться не только с Киевом, но и с другими международными партнерами.

Что ранее заявлял Уиткофф о мирных переговорах?