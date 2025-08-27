Вашингтон посилює дипломатичний тиск. У США заявили, що зустріч із представниками України в Нью-Йорку може стати важливою у питанні завершення війни.

Про це заявив спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф в інтерв'ю Fox News, передає 24 Канал.

У США прозвучав натяк на зустріч Зеленського та Путіна

Віткофф заявив, що цього тижня планує провести зустріч із представниками України в Нью-Йорку. За його словами, ключовою темою стане наступний етап завершення війни.

Дипломат підкреслив важливість майбутніх переговорів. Він назвав цю зустріч "ключовим сигналом" і пояснив, що США прагнуть до подальшого просування у мирному врегулюванні.

Це важливий сигнал. Ми щодня спілкуємося з росіянами. Я думаю, що скоро ми зможемо побачити двосторонню зустріч,

– наголосив він.

Віткофф також зауважив, що Вашингтон робить усе можливе для посилення дипломатичних зусиль і продовжує координуватися не лише з Києвом, а й з іншими міжнародними партнерами.

Що раніше заявляв Віткофф про мирні переговори?