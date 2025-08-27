Укр Рус
Віткофф заявив про важливу зустріч з Україною у Нью-Йорку
27 серпня, 09:54
Віткофф заявив про важливу зустріч з Україною у Нью-Йорку

Анастасія Горецька
Основні тези
  • Спецпредставник президента США Стів Віткофф планує провести в Нью-Йорку зустріч з представниками України для обговорення завершення війни.
  • Вашингтон посилює дипломатичні зусилля, прагнучи досягти мирного врегулювання, та координується з Києвом і міжнародними партнерами.
  • Віткофф заявив, що США розраховують завершити війну в Україні до кінця 2025 року, а Росія зробила поступки під час переговорів, що свідчить про готовність до компромісу.
  • Росія нібито готова закріпити в своїй конституції положення про "ненапад на інші країни", а Путін хоче закінчення війни із пропозицією про мир на столі.

Вашингтон посилює дипломатичний тиск. У США заявили, що зустріч із представниками України в Нью-Йорку може стати важливою у питанні завершення війни.

Про це заявив спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф в інтерв'ю Fox News, передає 24 Канал

У США прозвучав натяк на зустріч Зеленського та Путіна

Віткофф заявив, що цього тижня планує провести зустріч із представниками України в Нью-Йорку. За його словами, ключовою темою стане наступний етап завершення війни.

Дипломат підкреслив важливість майбутніх переговорів. Він назвав цю зустріч "ключовим сигналом" і пояснив, що США прагнуть до подальшого просування у мирному врегулюванні.

Це важливий сигнал. Ми щодня спілкуємося з росіянами. Я думаю, що скоро ми зможемо побачити двосторонню зустріч, 
– наголосив він.

Віткофф також зауважив, що Вашингтон робить усе можливе для посилення дипломатичних зусиль і продовжує координуватися не лише з Києвом, а й з іншими міжнародними партнерами. 

Що раніше заявляв Віткофф про мирні переговори?