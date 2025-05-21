"Технические" переговоры о прекращении огня могут пройти на следующей неделе в Ватикане, – Стубб
- Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что переговоры на техническом уровне о прекращении огня в Украине могут состояться на следующей неделе в Ватикане.
- По его словам, Соединенные Штаты также не отказались от своей роли посредника в урегулировании войны России против Украины.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что переговоры на техническом уровне о прекращении огня в Украине могут состояться уже на следующей неделе. Вероятно, они пройдут в Ватикане.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yle.
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Где и когда могут состояться переговоры
Во время семинара в Хельсинки Александр Стубб заявил, что Соединенные Штаты не отказались от своей роли посредника в урегулировании войны России против Украины.
Посредников стало больше: раньше только США выступали в этой роли, теперь и Европа участвует,
– подчеркнул политик.
По словам президента Финляндии, ситуация складывается удачно, поскольку Европа надеется присоединиться к обсуждениям о прекращении огня в Украине и возможном мире.
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами в понедельник, 19 мая, заявил, что Россия и Украина продолжат обсуждение возможного перемирия между собой.
Впоследствии Александр Стубб сообщил, что переговоры на техническом уровне, вероятно, продолжатся на следующей неделе в Ватикане.
Напомним, во вторник, 20 мая, премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что Папа Лев XIV во время телефонного разговора с ней подтвердил свою готовность провести в Ватикане следующий раунд мирных переговоров.