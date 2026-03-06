В ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс по окончанию войны в Украине, – Виткофф
- Стив Уиткофф отметил, что на этой неделе Украина и Россия осуществили обмен пленными, вернув 1 000 человек домой благодаря трехсторонним переговорам с участием США в Женеве.
- Он выразил оптимизм относительно дополнительного прогресса в мирных переговорах в ближайшие недели, отметив роль президента Дональда Трампа в достижении значимых результатов.
Переговоры по мирному соглашению между Украиной и Россией продолжаются. В ближайшие недели в этом вопросе ожидается дополнительный прогресс.
Об этом написал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в соцсети Х.
Почему Уиткофф сделал оптимистичное заявление о войне в Украине?
Стив Уиткофф отметил, что на этой неделе Украина и Россия осуществили очередной обмен пленными, в результате которого удалось вернуть 1 000 человек домой. Спецпосланник отметил, что обмен стал возможным в результате трехсторонних переговоров с участием Соединенных Штатов в Женеве.
Этот обмен был достигнут благодаря длительным и детальным мирным переговорам по указанию президента Дональда Трампа. Под руководством президента США мы продолжаем достигать значимых результатов, одновременно работая над формулировкой мирного соглашения, которое раз и навсегда положит конец войне,
– написал Уиткофф.
Он также отметил, что мирные переговоры продолжаются, и в ближайшие недели в этом вопросе ожидается дополнительный прогресс.
"Мы благодарим швейцарское правительство за проведение этих дискуссий и президента Дональда Трампа за его лидерство в продвижении дипломатии к решению проблемы", – резюмировал спецпредставитель главы Белого дома.
В то же время источник "Украинской правды" отмечает, что украинские переговорщики коммуницируют на постоянной основе именно с американской стороной.
Что ранее говорили в США относительно мирных переговоров?
Дональд Трамп 6 марта заявил, что Владимиру Зеленскому следует согласиться на мирное соглашение с Россией, поскольку "Путин уже готов". Американский лидер также отметил, что украинский президент якобы не проявляет достаточной готовности к переговорам.
В то же время спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что мирное соглашение не будет заключено, если украинцы не будут уверены в своей безопасности после окончания войны. В то же время чиновник отметил, что Трампа нельзя назвать наивным человеком.
В то же время президент США продолжал делать довольно неоднозначные заявления относительно Украины. К примеру, 4 марта Трампа заявил, что администрация Джо Байдена "бессмысленно передала значительные объемы американского вооружения" Украине.