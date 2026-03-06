В ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс по окончанию войны в Украине, – Виткофф

Переговоры по мирному соглашению между Украиной и Россией продолжаются. В ближайшие недели в этом вопросе ожидается дополнительный прогресс.

Об этом написал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в соцсети Х.

Почему Уиткофф сделал оптимистичное заявление о войне в Украине?

Стив Уиткофф отметил, что на этой неделе Украина и Россия осуществили очередной обмен пленными, в результате которого удалось вернуть 1 000 человек домой. Спецпосланник отметил, что обмен стал возможным в результате трехсторонних переговоров с участием Соединенных Штатов в Женеве.

Этот обмен был достигнут благодаря длительным и детальным мирным переговорам по указанию президента Дональда Трампа. Под руководством президента США мы продолжаем достигать значимых результатов, одновременно работая над формулировкой мирного соглашения, которое раз и навсегда положит конец войне,

– написал Уиткофф.

Он также отметил, что мирные переговоры продолжаются, и в ближайшие недели в этом вопросе ожидается дополнительный прогресс.

"Мы благодарим швейцарское правительство за проведение этих дискуссий и президента Дональда Трампа за его лидерство в продвижении дипломатии к решению проблемы", – резюмировал спецпредставитель главы Белого дома.

В то же время источник "Украинской правды" отмечает, что украинские переговорщики коммуницируют на постоянной основе именно с американской стороной.

Что ранее говорили в США относительно мирных переговоров?