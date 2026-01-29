Между сторонами происходит много позитивного, – Уиткофф о переговорах по территориям

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в мирном процессе по войне в Украине удалось достичь "значительного прогресса".

Об этом он сказал на заседании Кабинета Министров в Белом доме в четверг, 29 января.

Читайте также Все решает Путин: Подоляк проанализировал изменения в российской делегации на переговорах

Есть ли прогресс в переговорах?

Уиткофф заявил, что, по словам украинской стороны, в течение последних месяцев удалось достичь большего прогресса, чем за предыдущие четыре года войны.

В прошлое воскресенье в Абу-Даби у нас было пять российских генералов вместе с Джаредом, мной и Дэном Дрисколлом. И мы считаем, что мы серьезно продвинулись,

– подчеркнул он.

По словам спецпосланника президента США, следующий раунд переговоров ожидается примерно через неделю. Он добавил, что при обсуждении "земельного соглашения" между сторонами происходит много положительного.

Сейчас также почти завершены соглашения о гарантиях безопасности и соглашение процветания Украины.

Думаю, что украинцы сейчас надеются, что мы скоро заключим мирное соглашение,

– подытожил Уиткофф.

Справка. Следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине запланирован на 1 февраля в Абу-Даби. По словам российской стороны, переговоры между Украиной и Россией в ОАЭ при необходимости могут длиться больше дня.

Трамп обратился к Путину