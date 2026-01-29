Про це він сказав на засіданні кабінету міністрів у Білому домі в четвер, 29 січня.

Читайте також Усе вирішує Путін: Подоляк проаналізував зміни в російській делегації на перемовинах

Чи є прогрес у переговорах?

Віткофф заявив, що, за словами української сторони, протягом останніх місяців вдалося досягти більшого прогресу, ніж за попередні чотири роки війни.

Минулої неділі в Абу-Дабі у нас було п'ять російських генералів разом з Джаредом, мною та Деном Дрісколлом. І ми вважаємо, що серйозно просунулися,

– підкреслив він.

За словами спецпосланця президента США, наступний раунд переговорів очікується приблизно за тиждень. Він додав, що під час обговорення "земельної угоди" між сторонами відбувається багато позитивного.

Наразі також майже завершені угоди про гарантії безпеки та "угода процвітання України".

Думаю, що українці зараз сподіваються, що ми скоро укладемо мирну угоду,

– підсумував Віткофф.

Довідка. Наступний раунд переговорів щодо завершення війни в Україні запланований на 1 лютого в Абу-Дабі. За словами російської сторони, переговори між Україною та Росією в ОАЕ за необхідності можуть тривати більше, ніж один день.

Трамп звернувся до Путіна