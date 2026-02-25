Есть несколько концепций вопроса территорий, они должны быть решены на встрече лидеров, –Виткофф

Вопрос территорий в войне России против Украины могут вынести на уровень встречи президентов. Сейчас существует несколько концепций урегулирования, но окончательное решение должны принять именно лидеры государств.

Об этом заявил спецпосланник США Стив Уиткофф во время YES Meeting в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

Смотрите также Буданов описал позицию российской стороны относительно встречи Зеленского с Путиным

Что сказал Уиткофф?

По его словам, во время предыдущих переговоров делегации пытались урегулировать большинство технических и процедурных вопросов, оставив самое сложное – территориальный блок – для непосредственного разговора президентов.

Встреча президентов охватила бы гарантии безопасности, но, возможно, самое главное, она охватила бы территорию. Мы глубоко верим в это, и если это может произойти, а я надеюсь, что это произойдет, тогда, возможно, мы завершимся каким-то трехсторонним соглашением,

– заявил Уиткофф

Он отметил, что сейчас существует несколько концепций по урегулированию территориального вопроса, однако их окончательное согласование возможно только на самом высоком уровне.

Уиткофф отметил, что говорить о полноценном трехстороннем соглашении между Украиной, США и Россией пока рано. В то же время делегации, по его словам, продолжают работать "плодотворно и конструктивно".

Спецпосланник также анонсировал новую трехстороннюю встречу представителей Киева, Вашингтона и Москвы, которая может состояться в течение ближайших 10 дней.

Речь идет о переговорном формате с участием Украины, США и России, который имеет целью подготовку почвы для возможного саммита на уровне глав государств.

Что известно о встрече Зеленского и Путина?