США имеют разногласия с Россией, но это не значит, что они не могут сотрудничать, –Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон допускает возможность сотрудничества с Россией в отдельных направлениях. Он считает, что это не противоречит позиции Соединенных Штатов относительно войны в Украине.

Об этом он сказал в интервью журналистке Мегин Келли.

Смотрите также Из мирных переговоров в Абу-Даби можно сделать 3 ключевых вывода, – WSJ

Что Вэнс думает о сотрудничестве США и России?

Вэнс отметил, что распространенное мнение о невозможности какого-либо взаимодействия с Владимиром Путиным из-за несогласия с вторжением в Украину не соответствует подходу американской администрации.

По его словам, президент США четко заявлял, что Россия не должна была начинать войну против Украины, и Вашингтон будет пытаться работать над ее завершением. В то же время, как подчеркнул вице-президент, между США и Россией могут существовать отдельные сферы, где сотрудничество возможно.

Он пояснил, что Соединенные Штаты могут иметь существенные разногласия с Россией по многим вопросам, но это не означает полный отказ от двустороннего взаимодействия.

"Его позиция (президента США Дональда Трампа – 24 Канал) заключается в том, что мы за союзы. Может быть страна, с которой мы имеем 90% общих интересов, но мы будем не согласны по 10% вопросов. Мы можем не соглашаться с Россией во многих вопросах, но можем соглашаться в некоторых. И я действительно считаю, что это фундаментальная переориентация", – отметил вице-президент.

Вэнс также прокомментировал мирные переговоры