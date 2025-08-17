Волкер ответил, как украинцам стоит говорить с Трампом для успеха переговоров
- Курт Волкер посоветовал Украине сохранять близкие отношения с США и отметил важность демонстрации прогресса в прекращении войны.
- Волкер подчеркнул, что Россия является причиной войны и нужно усиливать экономическое давление на нее, чтобы она хотела остановить конфликт.
Украинская сторона уже имеет опыт общения с Дональдом Трампом. Теперь главное не допустить отдаления между США и Украиной.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова бывшего спецпредставителя США в переговорах по Украине Курта Волкера в интервью Суспильному.
К теме Новое обещание Трампа может привести к прогрессу в мирных переговорах, – WSJ
Какой совет дал Волкер Украине по взаимодействию с Трампом?
Курт Волкер считает, что Владимир Зеленский и украинская сторона за последние полгода лучше научились общаться с Трампом. Теперь нужно держать эти отношения в надлежащем состоянии.
Мой совет: не допустить отдаления между США и Украиной. Держать США и Украину максимально близко. Показывать позитив относительно прекращения войны: если будет прекращение огня – мы согласны, надо соглашаться,
– сказал бывший спецпредставитель США.
В то же время американский дипломат отметил, что всегда следует подчеркивать, что причина войны – именно Россия, и страна-агрессор может остановить конфликт в любое время.
"Поэтому нужно усиливать давление на Россию, особенно экономическое, чтобы у нее появилась мотивация остановить войну", – объяснил Волкер.
К слову, Владимир Зеленский анонсировал, что 18 августа планирует ехать в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. Эти переговоры происходят после саммита американского лидера и Владимира Путина на Аляске.