Волкер відповів, як українцям варто говорити з Трампом для успіху переговорів
- Курт Волкер порадив Україні зберігати близькі відносини зі США та наголосив на важливості демонстрації прогресу в припиненні війни.
- Волкер підкреслив, що Росія є причиною війни та потрібно посилювати економічний тиск на неї, щоб вона хотіла зупинити конфлікт.
Українська сторона вже має досвід спілкування з Дональдом Трампом. Тепер головне не допустити віддалення між США та Україною.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова колишнього спецпредставника США у переговорах щодо України Курта Волкера в інтерв'ю Суспільному.
Яку пораду дав Волкер Україні щодо взаємодії з Трампом?
Курт Волкер вважає, що Володимир Зеленський і українська сторона за останні пів року краще навчилися спілкуватися з Трампом. Тепер потрібно тримати ці відносини у належному стані.
Моя порада: не допустити віддалення між США та Україною. Тримати США й Україну максимально близько. Показувати позитив щодо припинення війни: якщо буде припинення вогню – ми згодні, треба погоджуватися,
– сказав колишній спецпредставник США.
Водночас американський дипломат наголосив, що завжди слід наголошувати, що причина війни – саме Росія, і країна-агресорка може зупинити конфлікт будь-коли.
"Тому потрібно посилювати тиск на Росію, особливо економічний, щоб у неї з'явилася мотивація зупинити війну", – пояснив Волкер.
До слова, Володимир Зеленський анонсував, що 18 серпня планує їхати у Вашингтон на зустріч із Дональдом Трампом. Ці перемовини відбуваються після саміту американського лідера та Володимира Путіна на Алясці.