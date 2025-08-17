Українська сторона вже має досвід спілкування з Дональдом Трампом. Тепер головне не допустити віддалення між США та Україною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова колишнього спецпредставника США у переговорах щодо України Курта Волкера в інтерв'ю Суспільному.

До теми Нова обіцянка Трампа може спричинити прогрес у мирних переговорах, – WSJ

Яку пораду дав Волкер Україні щодо взаємодії з Трампом?

Курт Волкер вважає, що Володимир Зеленський і українська сторона за останні пів року краще навчилися спілкуватися з Трампом. Тепер потрібно тримати ці відносини у належному стані.

Моя порада: не допустити віддалення між США та Україною. Тримати США й Україну максимально близько. Показувати позитив щодо припинення війни: якщо буде припинення вогню – ми згодні, треба погоджуватися,

– сказав колишній спецпредставник США.

Водночас американський дипломат наголосив, що завжди слід наголошувати, що причина війни – саме Росія, і країна-агресорка може зупинити конфлікт будь-коли.

"Тому потрібно посилювати тиск на Росію, особливо економічний, щоб у неї з'явилася мотивація зупинити війну", – пояснив Волкер.

До слова, Володимир Зеленський анонсував, що 18 серпня планує їхати у Вашингтон на зустріч із Дональдом Трампом. Ці перемовини відбуваються після саміту американського лідера та Володимира Путіна на Алясці.