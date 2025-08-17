Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова бывшего спецпредставителя США в переговорах по Украине Курта Волкера в интервью Суспильному.

К теме Новое обещание Трампа может привести к прогрессу в мирных переговорах, – WSJ

Какой совет дал Волкер Украине по взаимодействию с Трампом?

Курт Волкер считает, что Владимир Зеленский и украинская сторона за последние полгода лучше научились общаться с Трампом. Теперь нужно держать эти отношения в надлежащем состоянии.

Мой совет: не допустить отдаления между США и Украиной. Держать США и Украину максимально близко. Показывать позитив относительно прекращения войны: если будет прекращение огня – мы согласны, надо соглашаться,

– сказал бывший спецпредставитель США.

В то же время американский дипломат отметил, что всегда следует подчеркивать, что причина войны – именно Россия, и страна-агрессор может остановить конфликт в любое время.

"Поэтому нужно усиливать давление на Россию, особенно экономическое, чтобы у нее появилась мотивация остановить войну", – объяснил Волкер.

К слову, Владимир Зеленский анонсировал, что 18 августа планирует ехать в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. Эти переговоры происходят после саммита американского лидера и Владимира Путина на Аляске.