Трамп не проигрывает публично: политолог спрогнозировал, что будет с мирными переговорами летом

США могут отойти от переговорного процесса в июне, если не получат быстрой "победы" перед выборами в Конгресс. Трамп может просто перестать акцентировать на этом процессе, чтобы не ассоциироваться с неудачей.

Политолог Петр Олещук объяснил 24 Каналу, что для Украины это не станет критической потерей, поскольку американская помощь уже ограничена.

Действительно ли США готовы отойти от переговоров по Украине?

Учитывая ту роль, которую Соединенные Штаты сейчас играют, я не думаю, что может стать хуже. Все, что осталось от США для Украины – это узкий поток оружия, которое европейцы покупают, и разведывательные данные. При этом европейцы постепенно перенимают вопрос разведданных,

– объяснил политолог.

Украина движется к уменьшению зависимости от США, поскольку Америка не является надежным партнером. Проблема не только в Трампе, но и в целом в американской политике.

"Не исключено, что до июня результата не будет. США не объявят о выходе из переговорного процесса, но и педалировать эту тему не будут – делать вид, что ее нет, перекрывая другими темами. Вероятность такого сценария абсолютно ненулевая", – отметил Олещук.

Обратите внимание! Политолог Вадим Денисенко отмечает, что участие Украины в переговорах не свидетельствует о вере в готовность России к компромиссам. Для Киева это скорее вынужденный шаг, от которого невозможно отказаться без серьезных потерь. Даже если быстрого результата нет, переговорный процесс остается важным инструментом – он позволяет возвращать пленных и поддерживать международную коалицию в активном состоянии.

Что еще известно о ходе мирных переговоров?