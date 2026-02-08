Трамп не програє публічно: політолог спрогнозував, що буде з мирними переговорами влітку

США можуть відійти від переговорного процесу в червні, якщо не отримають швидкої "перемоги" перед виборами до Конгресу. Трамп може просто перестати акцентувати на цьому процесі, аби не асоціюватися з невдачею.

Політолог Петро Олещук пояснив 24 Каналу, що для України це не стане критичною втратою, оскільки американська допомога вже обмежена.

Чи справді США готові відійти від переговорів щодо України?

Враховуючи ту роль, яку Сполучені Штати зараз відіграють, я не думаю, що може стати гірше. Все, що залишилось від США для України – це вузький потік зброї, яку європейці купують, і розвідувальні дані. При цьому європейці поступово переймають питання розвідданих,

– пояснив політолог.

Україна рухається до зменшення залежності від США, оскільки Америка не є надійним партнером. Проблема не лише в Трампі, а й загалом в американській політиці.

"Не виключено, що до червня результату не буде. США не оголосять про вихід з переговорного процесу, але й педалювати цю тему не будуть – удаватимуть, що її немає, перекриваючи іншими темами. Ймовірність такого сценарію абсолютно ненульова", – зазначив Олещук.

Зверніть увагу! Політолог Вадим Денисенко наголошує, що участь України в переговорах не свідчить про віру в готовність Росії до компромісів. Для Києва це радше вимушений крок, від якого неможливо відмовитися без серйозних втрат. Навіть якщо швидкого результату немає, переговорний процес залишається важливим інструментом – він дозволяє повертати полонених і підтримувати міжнародну коаліцію в активному стані.

Що ще відомо про хід мирних перемовин?