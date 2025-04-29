Мирные переговоры зашли в тупик: СМИ узнали, что Виткофф предлагал Путину

Западные СМИ считают, что переговоры по прекращению войны в Украине зашли в тупик. Посланник Трампа Стив Уиткофф во время длительных переговоров в Кремле в пятницу, 25 апреля, пытался убедить Путина, что Россия должна согласиться на прекращение огня.

Но российский диктатор "сохранил свою максималистскую позицию" – он желает контролировать 4 региона Украины в рамках "любого соглашения о прекращении войны". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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"Нужен прямой контакт между Путиным и Трампом"

Bloomberg пишет, что о ходе переговоров Путина и Уиткоффа им рассказали лица из Москвы, которые пожелали остаться неизвестными.

Отмечается, что требования Путина наносят удар по усилиям президента Трампа. И все это на фоне растущего разочарования в Белом доме из-за отсутствия прогресса в переговорах.

Переговоры сейчас зашли в тупик, и для достижения дальнейшего прогресса нужен прямой контакт между Путиным и Трампом,

– пишет издание, ссылаясь на один из источников.

Представитель Кремля Дмитрий Песков не захотел отвечать на вопросы о ходе переговоров.

"Мы не комментируем текущие обсуждения. Мы продолжаем достигать прогресса как с Украиной, так и с Россией, чтобы довести этот конфликт до мирного урегулирования", – тем временем заявил представитель Совета нацбезопасности США.

Напомним, что Путин хочет контролировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области и сделать их "навсегда" частью России, ссылаясь на псевдореферендумы, проведенные в 2022 году.