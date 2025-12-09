Рукопожатие вместо результата: The Guardian объяснил, почему мирные инициативы Трампа не работают

Американский лидер постоянно хвастается тем, что завершил много войн. Однако его мирные соглашения являются более показательными, чем результативными.

Они похожи на договоренности между партнерами по бизнесу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Смотрите также Трамп назвал главную проблему в достижении мира в Украине

Почему "мирные соглашения" Трампа не позволяют достичь долговременного мира?

Президент США заявлял о сомнительных дипломатических успехах на международном миротворческом фронте, среди которых недавно подписанное соглашение между Руандой и Демократической Республикой Конго, посредничество в смертельном пограничном конфликте между Таиландом и Камбоджей, а также "перемирие" в Газе.

Однако, как пишет опытный международный репортер Питер Бомонт, 8 декабря, между тайскими и камбоджийскими военными снова вспыхнули бои.

В регионе Великих озер также испытало трудности недавно подписанное в Вашингтоне соглашение между Руандой и ДРК. Президент ДРК Феликс Чисекеди в своей речи заявил законодателям, что Руанда уже нарушает свои обязательства по мирному соглашению, заключенному при посредничестве Вашингтона.

Журналист подчеркнул, что тем временем в Газе ситуация для палестинцев остается такой же безнадежной, как и раньше, с почти ежедневными атаками.

По его словам, даже если кто-то верит в самопровозглашенные усилия Трампа как миротворца, эксперты по вопросам внешней политики классифицируют мир двумя способами – впервые сформулированным покойным норвежским социологом Иоганном Галтунгом.

Галтунг и другие эксперты различают два вида мира. Первый – это так называемый негативный мир, в котором нет прямого насилия. Однако в нем существуют скрытые напряжения и нерешенные проблемы, что делает мир хрупким и склонным к эпизодическим вспышкам конфликта.

Классическим примером негативного мира является длительное напряжение между Индией и Пакистаном, которое привело к эпизодическим боевым действиям (и, понятно, является одним из кризисов, которые Трамп утверждает, что решил).

Позитивный мир, по теории Галтунга, гораздо более требователен к участникам и посредникам. Он касается глубинных проблем, структурного насилия и неравенства, влияющих на население в конфликте.

Как отмечают критики, с тех пор, как Трамп получил медаль и трофей от президента ФИФА Джанни Инфантино за мир, реальность заключается в том, что большинство действий президента США и его команды нельзя должным образом классифицировать как работу над достижением негативного мира.

Бизнес, которым занимаются Трамп и его посланцы, – это заключение сделок, что является чисто транзакционным делом и очень отличается от тяжелой работы по посредничеству в мирных процессах,

– подчеркнул Бомонт.

Артур Бутеллис в октябрьской статье для Global Observatory Международного института мира отметил, что заключающие соглашения приносят в посредничество в мирных переговорах ценные навыки, в частности прагматизм, настойчивость и ориентированность на результат.

Однако между заключением соглашений и установлением мира есть принципиальная разница. В мире бизнеса заключение сделок сосредотачивается на торговле между позициями. Оно является по своей сути транзакционным, нулевым и договорным: одна сторона передает право собственности другой в обмен на оплату.

В отличие от этого, миротворчество стремится перевести стороны от торговли фиксированными позициями к решению их основных интересов и потребностей в поисках устойчивых "выигрышных" результатов. Она направлена на построение доверия, трансформацию отношений и решение структурных и исторических несправедливостей, приведших к конфликту.

В то же время обозреватель The Guardian считает, что попытки Трампа больше направлены на показ, чем на реальную работу. Для него рукопожатия и подписания документов имеют большее значение, чем инклюзивный процесс и длительный, а также справедливый мир, что, вероятно, неудивительно, учитывая собственный опыт президента США в бизнесе, где "победа считается самым главным".

По словам журналиста, самое опасное то, что это отсутствие преданности является очевидным для всех участников. Оно превращает переговоры в долгие упражнения в недобросовестности, где игра заключается в том, чтобы обмениваться обвинениями в неудачах, а посредник в виде Трампа часто является самым ненадежным и недобросовестным участником.

Как в СМИ оценивают мирные усилия Трампа?