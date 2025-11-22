Украинская армия будет уменьшена до 600 тысяч, – CNN о мирном плане Трампа
- Мирный план Трампа для Украины содержит 28 пунктов, один из которых предусматривает ограничение численности ВСУ до 600 тысяч человек.
- Это ограничение может стать вызовом для Украины, но в России не требуют никаких сокращений.
Украине представили мирный план, который состоит из 28 пунктов. Один из них включает обязательство ограничить численности Вооруженных Сил Украины до 600 тысяч человек.
Аналитик объяснил, почему это требование может стать вызовом для страны. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на CNN.
Что в мирном плане говорят о ВСУ?
Издание разобрало 28 пунктов мирного плана, который представил президент США Трамп для урегулирования войны России против Украины.
В мирном плане под 6-м пунктом отмечается необходимость Украины ограничить численность Вооруженных Сил до 600 тысяч человек.
По словам журналиста Мэтью Ченса, такое количество является значительным для армии мирного времени, однако не является той демилитаризацией, которую ранее требовала Россия.
Однако это также будет означать значительные расходы для Украины, которые ей может быть трудно поддерживать,
– говорится в материале.
В то же время, заметил Ченс, Россию, у которой армия больше, не заставляют делать никаких сокращений.
Какие еще пункты есть в плане?
В документе также указано, что НАТО должно обязаться "не принимать Украину в свой состав в будущем" и "не размещать свои войска на ее территории".
В обмен на это Россия якобы не будет нападать и сможет вернуться в глобальную экономику, включая потенциальное смягчение санкций.
Крым, а также Луганская и Донецкая области де-факто будут считаться территорией России, согласно мирному плану. В то же время границы Херсонской и Запорожской областей будут оставаться "замороженными" за линией фронта.