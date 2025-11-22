Українська армія буде зменшена до 600 тисяч, – CNN про мирний план Трампа
- Мирний план Трампа для України містить 28 пунктів, один з яких передбачає обмеження чисельності ЗСУ до 600 тисяч осіб.
- Це обмеження може стати викликом для України, але в Росії не вимагають жодних скорочень.
Україні представили мирний план, який складається з 28 пунктів. Один із них включає зобов'язання обмежити чисельності Збройних Сил України до 600 тисяч осіб.
Аналітик пояснив, чому ця вимога може стати викликом для країни. Про це інформує 24 Канал з посиланням на CNN.
Що у мирному плані кажуть про ЗСУ?
Видання розібрало 28 пунктів мирного плану, який представив президент США Трамп для врегулювання війни Росії проти України.
У мирному плані під 6-м пунктом зазначається необхідність України обмежити чисельність Збройних Сил до 600 тисяч осіб.
За словами журналіста Метью Ченса, така кількість є значною для армії мирного часу, проте не є тою демілітаризацією, яку раніше вимагала Росія.
Однак це також означатиме значні витрати для України, які їй може бути важко підтримувати,
– йдеться в матеріалі.
Водночас, зауважив Ченс, Росію, в якої армія більша, не змушують робити жодних скорочень.
Які ще пункти є в плані?
У документі також зазначено, що НАТО має зобов'язатись "не приймати Україну до свого складу в майбутньому" та "не розміщувати свої війська на її території".
В обмін на це Росія нібито не нападатиме та зможе повернутись до глобальної економіки, включно з потенційним пом'якшенням санкцій.
Крим, а також Луганська та Донецька області де-факто вважатимуться територією Росії, згідно з мирним планом. Водночас кордони Херсонської та Запорізької областей залишатимуться "замороженими" за лінією фронту.