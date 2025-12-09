Есть три документа по мирному соглашению: Зеленский и Стубб рассказали детали
- Владимир Зеленский подтвердил существование трех документов по мирному соглашению, которые обсуждаются с США и Европой.
- Документы включают гарантии безопасности для Украины и восстановление после войны.
Владимир Зеленский подтвердил существование трех документов, касающихся мирного соглашения. Сейчас идет их обсуждение с США и Европой.
Об этом президент сказал, отвечая на вопросы журналистов в чате ОП, передает 24 Канал.
Какие детали трех документов?
Президент Владимир Зеленский сообщил, что первый документ рамочный, который сейчас содержит 20 пунктов и постоянно меняется.
В то же время, как пишет Bloomberg, президент Финляндии Александр Стубб отметил, что предыдущий план из 28 пунктов имел "элементы будущей европейской структуры безопасности", которые он считает "абсолютно неприемлемыми".
Второй документ касается гарантий безопасности для Украины. Сейчас он обсуждается между администрацией президента США Дональда Трампа, украинской и европейской сторонами.
По словам Стубба, стоит разделять "жесткие гарантии и договоренности о безопасности". Последние же предусматривают так называемую "коалицию решительных".
Третий документ, как сообщил Зеленский, посвящен восстановлению Украины после завершения войны.
Финский лидер отметил, что сейчас продолжаются переговоры по всем трем документам. Кроме того, по словам Стубба, мир для Украины "ближе, чем когда-либо" с февраля 2022 года.
Мирное соглашение для Украины: последние заявления
Западные СМИ сообщали, что Владимир Зеленский сказал европейским лидерам, что представители Дональда Трампа давили на Украину во время недавних переговоров. Уиткофф и Кушнер якобы требовали территориальных уступок в обмен на нечеткие гарантии безопасности от США.
К тому же украинский лидер добавил, что пока нет переговоров с Россией, ведь Москва не заинтересована в мирном процессе. Вместо этого Россия продолжает массированно атаковать украинские энергообъекты.
В то же время президент США Трамп в очередной раз заявил, что ключевым препятствием для мирного урегулирования является ненависть между Путиным и Зеленским.