Катастрофы можно избежать: поражение Украины не неизбежно, но Европа должна действовать, – The Economist

Если Украина и Европа хотят контролировать собственную судьбу, им нужно перехватить инициативу. Сейчас поражение Украины не является неизбежным, а несправедливого мира все еще можно избежать.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

Как может завершиться война?

По словам издания, момент наибольшей дипломатической опасности для Украины уже прошел.

Через неделю после утечки "28-пунктного плана капитуляции" госсекретарь США, республиканцы в Сенате и европейские лидеры смогли взять все под контроль.

Они будут пытаться защитить Украину во время переговоров. Хотя в условиях "Трампленда" никто не может быть уверен, что им удастся устранить наиболее вредные элементы плана. И даже если это произойдет, выбор, перед которым предстанут Украина и ее европейские партнеры, будет только усложняться,

– говорится в материале.

Первоначальный план должен был якобы обеспечить мир, но фактически прокладывал путь к новой войне: он ослаблял возможность Украины защищаться, вознаграждал агрессию России и предусматривал смягчение санкций и инвестиции, которые дали бы Москве средства на перевооружение.

Сейчас переговоры продолжаются. США уже ослабили дедлайн и отказались от угрозы прекратить предоставление Украине разведданных и оружия, если Владимир Зеленский не подпишет соглашение. Украина и ее европейские союзники также получили определенные уступки.

Однако предстоит согласовать еще много деталей, и каждый шаг в сторону договоренности, которая могла бы гарантировать Украине безопасное будущее, будет провоцировать новые возражения со стороны России. Если не удастся создать план, приемлемый для обеих сторон, даже под давлением США, боевые действия будут продолжаться.

Для Украины успех означает становление успешной прозападной демократии. Но каждый из этих аспектов сейчас под вопросом. Чтобы развиваться, Украина нуждается в возвращении капитала и людей. Но если есть риск нового российского нападения, и капитал, и люди будут покидать страну.

Чтобы сохранить западный курс, Украина должна быть интегрирована в европейские политические, экономические и оборонные структуры. Но если США навяжут несправедливый мир, а Европа не сможет защитить Украину, украинцы будут чувствовать себя преданными.

Но несмотря на мнение некоторых людей из окружения Трампа, поражение не является неизбежным,

– отмечают журналисты.

Путин платит огромную цену за каждый метр украинской земли. Российская экономика способна поддерживать войну, но находится под давлением, а денег становится меньше.

Проблема в том, что в войне на истощение Украине не хватает людей и вооружения. Европа, экономика которой в десять раз больше российской, могла бы решать эту проблему щедрым многолетним финансированием.

Есть ли прогресс в мирных переговорах?