Катастрофи можна уникнути: поразка України не є неминучою, але Європа має діяти, – The Economist

Якщо Україна та Європа хочуть контролювати власну долю, їм потрібно перехопити ініціативу. Наразі поразка України не є неминучою, а несправедливого миру все ще можна уникнути.

Як може завершитися війна?

За словами видання, момент найбільшої дипломатичної небезпеки для України вже минув.

Через тиждень після витоку "28-пунктного плану капітуляції" держсекретар США, республіканці в Сенаті та європейські лідери змогли взяти все під контроль.

Вони намагатимуться захистити Україну під час переговорів. Хоча в умовах "Трампленду" ніхто не може бути певен, що їм вдасться усунути найбільш шкідливі елементи плану. І навіть якщо це станеться, вибір, перед яким постануть Україна та її європейські партнери, лише ускладнюватиметься,

Початковий план мав нібито забезпечити мир, але фактично прокладав шлях до нової війни: він послаблював можливість України захищатися, винагороджував агресію Росії та передбачав пом'якшення санкцій і інвестиції, які дали б Москві кошти на переозброєння.

Наразі переговори тривають. США вже послабили дедлайн й відмовилися від погрози припинити надання Україні розвідданих і зброї, якщо Володимир Зеленський не підпише угоду. Україна та її європейські союзники також отримали певні поступки.

Однак належить узгодити ще багато деталей, і кожен крок у бік домовленості, яка могла б гарантувати Україні безпечне майбутнє, провокуватиме нові заперечення з боку Росії. Якщо не вдасться створити план, прийнятний для обох сторін, навіть під тиском США, бойові дії триватимуть.

Для України успіх означає становлення успішної прозахідної демократії. Але кожен із цих аспектів нині під питанням. Щоб розвиватися, Україна потребує повернення капіталу й людей. Та якщо є ризик нового російського нападу, і капітал, і люди залишатимуть країну.

Щоб зберегти західний курс, Україна має бути інтегрована у європейські політичні, економічні та оборонні структури. Але якщо США нав'яжуть несправедливий мир, а Європа не зможе захистити Україну, українці відчуватимуть себе зрадженими.

Та попри думку деяких людей з оточення Трампа, поразка не є неминучою,

Путін платить величезну ціну за кожен метр української землі. Російська економіка здатна підтримувати війну, але перебуває під тиском, а грошей стає менше.

Проблема в тому, що у війні на виснаження Україні бракує людей і озброєння. Європа, економіка якої вдесятеро більша за російську, могла б розв'язувати цю проблему щедрим багаторічним фінансуванням.

Чи є прогрес у мирних переговорах?