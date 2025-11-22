Использовали момент, политолог назвал выгоды Путина в новом "мирном плане"

"Мирный план" Дональда Трампа, который опубликовало западное издание, имеет пункты по территориям и ВСУ. Вероятнее всего, что этот текст был продуктом сотрудничества США и России.

Такое мнение 24 Канала озвучил политолог Олег Саакян, отметив, что Вашингтон решил сейчас дожать Украину. Все это происходит на фоне коррупционного скандала.

Какие выгоды имеет Путин в новом "мирном плане"?

Политолог предположил, что для него мирный план – это Россия, которая решила не потерять то, что США хочет воспользоваться слабостью и уязвимостью. Украины на фоне коррупционного скандала. Ранее Кремль высылал Кирилла Дмитриева в США, чтобы тот дал хоть чтобы Стиву Виткоффу, с чем он мог бы пойти к Трампу.

Дмитриев фактически хотел воспользоваться возможностью и договориться "о чем-то", потому что, якобы, если он приедет в Россию к Владимиру Путину без ничего, тогда "все" – линия переговоров "накроется".

Явно, что удалось. Россия тянет время и перебрасывает мяч на сторону Украины и партнеров. Якобы, Россия конструктивная, а Украину еще "надо дожать". За подобную историю Трамп брался еще когда был кандидатом на должность. Поэтому это просто новый виток с неприемлемыми предложениями,

– подчеркнул он.

По словам Саакяна, этот "мирный план" является фактически планом США и России. В то же время Вашингтон делает осторожный шаг и сообщает, что эти пункты – не финальный вариант. Именно поэтому Украина имеет полное право выдвинуть свой вариант мирного плана, с которым ей помогала Европа, и искать "золотую середину".

Это американо-российские прихоти, они использовали момент. Американские власти решили, что из-за коррупционного скандала Украина может быть уязвимой не только во внутренней, но и во внешней политике,

– объяснил политолог.

Интересно! Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что любой мирный план должен быть приемлемым как для России, так и для Украины. По его словам, надо увеличить шансы на то, что война не начнется снова.

Он добавил, что Трамп принимает общество как объект, он не говорит об Украине и России, а все время говорит о неуступчивом Зеленского и Путина, с которым ему легко говорить. Именно поэтому президент США не учел, что "дома" украинцы могут критиковать свою власть, но не будут терпеть попытки диктовать украинской власти, что ей делать.

