США передали России проект мирного плана, – Песков

США передали российской стороне проект мирного плана, который был согласован с Киевом в Женеве. Его обсудят на следующей неделе.

На переговорах, по словам Пескова, "определят, кто должен признать территориальные реалии между Украиной и Россией". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС.

Смотрите также "Если не мир, то распад Украины": в NYT объяснили, что хочет достичь Путин иллюзией мира

Москве передали совместный проект мирного плана Вашингтона и Киева

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия получила проект мирного соглашения, который США согласовали с Украиной в Женеве.

Он отметил, что план обсудят на следующей неделе и определят, "кто должен признать территориальные реалии между Россией и Украиной". Также он добавил, что Россия не хочет вести обсуждение по мирному соглашению в публичном "мегафонном" формате.

Отметим, что сегодня Путин встретится с премьером Венгрии Виктором Орбаном. После этого главы государств не будут выходить к прессе.

Ермак заявил, что Зеленский не подпишет соглашение, как предусматривающее отказ от территорий