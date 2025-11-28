Укр Рус
28 листопада, 11:00
США передали Росії проєкт мирного плану, – Пєсков

Сергій Попович
Основні тези
  • США передали Росії проєкт мирного плану, узгоджений з Україною у Женеві, для обговорення наступного тижня.
  • На переговорах визначать, хто має визнати територіальні реалії між Україною та Росією, причому Росія не хоче обговорювати це публічно.

США передали російській стороні проєкт мирного плану, який був узгоджений з Києвом у Женеві. Його обговорять наступного тижня.

На переговорах, за словами Пєскова, "визначать, хто має визнати територіальні реалії між Україною та Росією". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське агентство ТАСС.

Москві передали спільний проєкт мирного плану Вашингтона і Києва

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Росія отримала проєкт мирної угоди, який США узгодили з Україною у Женеві.

Він зазначив, що план обговорять наступного тижня і визначать, "хто має визнати територіальні реалії між Росією та Україною". Також він додав, що Росія не хоче вести обговорення по мирній угоді у публічному "мегафонному" форматі.

Зазначимо, що сьогодні Путін зустрінеться з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Після цього глави держав не будуть виходити до преси.

Єрмак заявив, що Зеленський не підпише угоду, як передбачає відмову від територій

  • Андрій Єрмак заявив, що президент Володимир Зеленський не підпише угоду, яка передбачає відмову України від своїх територій.

  • Єрмак також прокоментував заклики до своєї відставки після корупційного скандалу в енергетиці, наголосивши на необхідності об'єктивного розслідування.