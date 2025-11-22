Европа требует изменить не менее 4 пунктов "мирного плана" Трампа для Украины, – Bild

Германия и другие союзники Украины отвергают "мирный план" США по завершению войны в его нынешнем виде. Европейский Союз намерен изменить по меньшей мере 4 пункта из 28.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

Что ЕС планирует изменить в плане Трампа?

По данным издания, европейские лидеры возмущены предложениями президента США Дональда Трампа относительно возможного раздела территорий Украины. В частности, их беспокоит пункт, который предусматривает передачу Донбасса России.

Ожидается, что Европа также поднимет вопрос о предложенном сокращении Вооруженных Сил Украины, которые и без того значительно меньше армии России.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, по информации издания, стремится донести Трампу, что гарантии безопасности от России могут оказаться ненадежными. Издание напоминает, что похожее соглашение уже существовало в 1994 году. Речь идет о Будапештском меморандуме, когда Украина отказалась от ядерного оружия, но в конце концов все равно стала жертвой российской агрессии.

Еще один аспект, который раздражает лидера немецких христианских демократов, – это идея Трампа использовать замороженные российские активы.

Трамп хочет вложить 100 миллиардов долларов США в местную экономику, получив взамен 50 процентов прибыли. Эти средства должны были бы стать базой для нового американо-российского инвестиционного инструмента. В таком случае Путин еще и заработал бы на собственной агрессивной войне,

– говорится в материале.

Есть также информация, что президент Европейского совета Антониу Кошта пригласил лидеров ЕС на специальную встречу 24 ноября. Она будет посвящена Украине и "мирному плану" команды Трампа. Кошта подчеркнул, что американский план из 28 пунктов содержит элементы, которые могут сыграть ключевую роль в достижении справедливого и прочного мира.

"Мы готовы присоединиться к работе, чтобы обеспечить устойчивый мир. Работа продолжается. Я пригласил всех 27 лидеров ЕС на специальную встречу по Украине на полях Саммита ЕС – Африканский Союз в Луанде в понедельник", – добавил он.

Кстати, политолог Игорь Рейтерович объяснил в эфире 24 Канала, что европейские лидеры и партнеры Украины должны активизироваться в своих усилиях и перенять инициативу на себя на фоне "мирного плана", который предлагают США и Россия. Именно они вместе с Киевом сейчас должны выжать максимум из предложенного Трампом плана.

Как ЕС вообще отнесся к "мирному плану" США?