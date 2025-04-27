Писториус призвал Украину не соглашаться с мирным планом Трампа

Недавно СМИ обнародовали мирные предложения США по завершению войны в Украине. Согласно им, Россия сохраняет контроль над всеми оккупированными территориями, а Киев должен навсегда забыть о вступлении в НАТО. Этот американский план вызвал критику министра обороны Германии.

В эфире немецкого общественного вещателя ARD глава немецкого минобороны Борис Писториус призвал Украину не принимать последнее предложение Дональда Трампа о мире, назвав его фактически "капитуляцией", передает 24 Канал со ссылкой на The Sky News.

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Писториус критикует мирный план Трампа

Писториус заявил, что, хотя Украина и понимает, что, возможно, придется отказаться от части территорий, она "не должна заходить так далеко, как это предусматривает последнее предложение американского президента".

Украина самостоятельно могла бы получить то, что сейчас включено в это предложение, еще год назад путем капитуляции,

– подчеркнул министр.

По его мнению, это предложение не несет никакой выгоды для Украины. Возможные территориальные уступки следует рассматривать в связи с гарантиями безопасности, отметил Писториус. Ведь, по его словам, прошлое показало, что обещания России ничего не стоят.

По данным СМИ, "окончательное предложение" Трампа включает признание США Крыма как части России и неофициальное признание российского контроля над почти всеми территориями, захваченными с 2022 года. Кроме того, предложение запрещает Украине вступление в НАТО и предусматривает отмену санкций, наложенных на Россию с 2014 года.