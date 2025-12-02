Все элементы мирного договора, связанные с НАТО, будут обсуждаться отдельно, – Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте похвалил Трампа за то, что тот смог добиться выхода из тупика и начать переговоры по Украине. У него также поинтересовались, ознакомились ли в Альянсе с новой версией мирного плана США и учитывает ли она интересы стран-членов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Смотрите также НАТО имеет "план Б" в случае провала мирных усилий по Украине из-за давления России

Что сказал Рютте о мирном плане?

Марк Рютте рассказал, что НАТО "тесно координируется" с США и Украиной по всему мирному процессу. Он отметил, что еще неизвестно, закончатся ли переговоры успехом.

"Нужно с чего-то начинать. Нужно иметь предложения на столе. Как вы знаете, как в Женеве, так и два дня назад в Майами происходили переговоры с украинской стороной. Сегодня состоялись переговоры с российской стороной, поэтому мы внимательно следим за этим", – отметил генсек.

В то же время Рютте отметил, что любые положения мирного соглашения по Украине, которые касаются НАТО, будут обсуждаться отдельно.

Очевидно, когда речь идет об элементах НАТО в соглашении о прекращении войны против Украины, это будет рассматриваться отдельно, и это, очевидно, будет включать НАТО,

– сказал он.

Альянс до сих пор считает, что Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО. Несмотря на это, среди союзников пока нет единодушного согласия.

К слову, 3 декабря в Брюсселе министры иностранных дел стран НАТО будут обсуждать угрозы безопасности со стороны России на восточном фланге и дальнейшую поддержку Украины. Также запланирована встреча с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и Верховным представителем ЕС Кайей Каллас.

Украина и НАТО: последние новости